Китай разрабатывает прототип нового революционного легкого танка, который должен стать преемником состоящего на вооружении Type 15. Ожидается, что этот образец оснастят передовыми технологиями, включая сокращение экипажа до двух человек за счет автоматизации и использование искусственного интеллекта.

Китайский оборонный сектор неустанно демонстрирует свое инженерное лидерство, выводя на новый уровень различные классы военной техники. Одним из наиболее интересных направлений является разработка легких танков, отвечающих специфическим требованиям страны. Так, стало известно о создании нового прототипа, призванного сменить состоящий на вооружении Type 15.

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Как подтверждают источники, китайские инженеры работают над созданием перспективного легкого боевого танка нового поколения. Эта машина должна стать прямым преемником Type 15, который сейчас состоит на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Новый танк уже достиг стадии прототипа и проходит испытания. Ожидается, что он получит ряд характеристик, ранее невиданных на действующих бронемашинах. Одним из главных новшеств станет сокращение численности экипажа до двух человек за счет высокой автоматизации систем управления. Для сравнения, американские, британские и немецкие танки имеют экипаж из четырех человек, а южнокорейские, российские и другие китайские модели – три человека.

По словам экспертов, искусственный интеллект сыграет ключевую роль в уменьшении требований к размеру экипажа. Это позволит создать более компактную и защищенную от огня конструкцию по сравнению с аналогичными по весу машинами. Размещение экипажа в бронекапсуле в центре танка также снизит требования к обеспечению безопасности членов экипажа.

В отличие от других стран, где крупные программы вооружений нередко испытывают задержки, у Китая оборонный сектор способен быстро и последовательно совершать технологические прорывы. Так, менее чем за пять лет после принятия на вооружение Type 15 разработано новое поколение легкого танка, что демонстрирует высокий приоритет, который Пекин придает развитию этого класса бронетехники.

До появления Type 15 НОАК полагалась на более ранний легкий танк Type 62, разработанный еще в 1963 году. Теперь же китайская армия получит новую машину, сочетающую компактность, высокую броневую защиту и ИИ-управление. Это позволит существенно усилить возможности НОАК, особенно в горных районах страны и при десантных операциях.