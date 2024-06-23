На российский рынок поступил новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который пользуется большой популярностью в Азии. Эти модели, ввезенные "серым" путем, предлагаются по довольно привлекательным ценам - от 2,5 млн рублей, что дешевле многих аналогичных "китайцев".

Российский авторынок продолжает пополняться новыми интересными моделями, ввезенными по "серым" схемам. На этот раз в центре внимания оказался компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который уже успел завоевать популярность в ряде азиатских стран.

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Как стало известно, кроссовер Toyota Corolla Cross, пользующийся большим спросом на рынках Азии, начал появляться и на российском рынке. Причем эти модели поступают в страну по "серым" каналам, а не через официальные дилерские центры.

Тем не менее, цены на Toyota Corolla Cross вполне демократичны. Так, минимальная стоимость такого кроссовера 2024 года выпуска составляет 2,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести версию с китайского рынка, оснащенную светодиодной оптикой, датчиками света и давления в шинах, системой контроля усталости водителя, медиасистемой с навигацией и поддержкой Apple CarPlay, климат-контролем, камерой кругового обзора и другими полезными опциями.

Важно понимать, что аналогичные по классу "китайские" кроссоверы, официально представленные в России, обычно стоят дороже. Например, Geely Atlas нового поколения в базовой версии оценивается минимум в 3,2 млн рублей, Haval F7 в топовом исполнении – 3,3 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года – 3 млн рублей.

Помимо Красноярска, где можно заказать Toyota Corolla Cross за 2,5 млн рублей, эти кроссоверы также доступны под заказ в Москве (от 2,7 млн рублей) или в наличии в Екатеринбурге (3,15 млн рублей) и под заказ в Новосибирске (3,2 млн рублей). Все вышеперечисленные авто оснащены одинаковой технической начинкой – 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 169 л.с. в паре с вариатором и передним приводом.