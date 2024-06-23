Из открытых данных стало известно, что стоимость обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) на президентский лимузин Aurus Senat Limousine составила всего 2020 рублей 76 копеек. Несмотря на характеристики бронированного автомобиля, цена страхового полиса оказалась низкой.

Безопасность главы государства всегда была одним из приоритетных направлений в работе спецслужб любой страны. Не менее важную роль в этом играет и надежная защита транспортных средств, на которых передвигается президент. В случае с Российской Федерацией таким автомобилем является бронированный лимузин Aurus Senat Limousine, и теперь стало известно, во сколько обходится обязательное страхование этого уникального "броневика".

реклама

Согласно данным из открытых источников, государственное обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на президентский лимузин Aurus Senat Limousine обошлось бюджету Российской Федерации всего в 2020 рублей 76 копеек. Такая низкая стоимость полиса стала сюрпризом, особенно если учитывать характеристики данного автомобиля.

Aurus Senat Limousine относится к "грузовой" категории С, его полная масса составляет 7080 кг, а мощность гибридной силовой установки достигает 598 л.с. Однако, несмотря на такие технические характеристики, стоимость ОСАГО оказалась на удивление низкой.

Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, лимузин 2022 года выпуска находится на балансе Федеральной Службы Охраны, где для управления им привлечены опытные водители. Во-вторых, коэффициент бонус-малус, напрямую влияющий на размер страховки, у данного автомобиля минимальный – всего 0,49.

Интересно, что в поездках Владимира Путина за пределами Москвы используются более ранние модели Aurus Senat, тогда как в столице с мая 2024 года курсирует обновленная версия лимузина с новым дизайном. Серийное производство "Сенатов" 2025 модельного года для коммерческих продаж должно начаться в Татарстане к концу следующего года.