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Индия испытывает технологии для создания собственного многоразового космического корабля
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном проведении третьей демонстрации посадки своей многоразовой ракеты-носителя Pushpak. Эксперимент, включавший испытания в более сложных условиях, стал важным этапом на пути создания индийского аналога SpaceX.

Космическая гонка в XXI веке вышла на новый уровень после успешных экспериментов американской компании SpaceX с многоразовыми ракетными системами. Теперь и Индия, одна из ведущих космических держав, активно работает над созданием собственного аналога подобных технологий, о чем свидетельствует очередной успех в испытаниях ракеты-носителя Pushpak. Эти достижения не только укрепляют позиции азиатской страны на космическом рынке, но и открывают перспективы для реализации амбициозных межпланетных миссий.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о третьем подряд успешном эксперименте со своей многоразовой ракетой-носителем Pushpak. После двух предыдущих демонстраций, в ходе которых новая система показала свою способность к точной горизонтальной посадке, на этот раз испытания прошли в более сложных условиях.

Так, ракета была сброшена с вертолета с высоты 4,5 км, при этом отклонение от заданной траектории составило 500 метров – в полтора раза больше, чем на предыдущем этапе. Кроме того, в ходе снижения Pushpak столкнулся с более сильными ветровыми нагрузками. Тем не менее, аппарат успешно скорректировал курс и совершил точную посадку на взлетно-посадочную полосу.

По данным ISRO, скорость ракеты при приземлении превысила 320 км/ч, что значительно выше, чем у коммерческих самолетов (260 км/ч) и даже истребителей (280 км/ч). Это стало возможным благодаря уникальной аэродинамической конструкции Pushpak, предполагающей использование крыльев для планирования. После касания земли скорость была дополнительно снижена с помощью тормозного парашюта и тормозов шасси.

"Успешное проведение этих испытаний в более сложных условиях - важный шаг на пути к использованию ракеты Pushpak для орбитальных космических миссий", - заявил представитель ISRO. Он подчеркнул, что отработка технологий вертикального взлета, маневрирования в полете и горизонтальной посадки является ключевым направлением развития индийской космической программы.

Использование многоразовых ракет-носителей позволит Индии значительно снизить расходы на космические запуски и сделать их более доступными. Это, в свою очередь, открывает перспективы для реализации более амбициозных межпланетных проектов, включая полеты к Луне, Марсу и другим планетам. Таким образом, успехи Pushpak являются важной вехой на пути становления Индии одной из ведущих космических держав.

#индия #ракета-носитель #isro #pushpak
Источник: indianexpress.com
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