Бывший офицер США Дэниел Дэвис заявил в своем YouTube-блоге, что в случае масштабного военного конфликта между Россией и США, американская техника будет уничтожена российскими войсками, опираясь на опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине.

Тема возможной войны между Россией и США остается одной из самых острых и обсуждаемых в мировой политике. Эксперты в области военной стратегии продолжают анализировать возможные сценарии развития событий, оценивая потенциальные преимущества и слабые стороны противоборствующих сторон. Отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис высказал свое весьма тревожное мнение на этот счет.

реклама

По словам Дэвиса, опыт, полученный российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, позволит им эффективно уничтожать американскую военную технику в случае большой войны между двумя державами. Он отмечает, что российские военные смогли разработать действенные контрмеры против современных образцов западного вооружения, которыми насыщены ВС Украины.

"Россия научилась выявлять и подавлять системы ПВО, обнаруживать и уничтожать высокоточное оружие, а также эффективно бороться с беспилотниками. Все это они отработали на Украине, и теперь будут готовы применить эти наработки против американской техники", - заявил Дэвис. - "Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение, …они знают, как нанести поражение всем нашим системам".

Кроме того, по его мнению, российская армия смогла улучшить взаимодействие различных родов войск, повысить мобильность и огневую мощь своих подразделений. Все вышеперечисленное, в совокупности с полученным боевым опытом, может стать серьезным вызовом для вооруженных сил США в случае прямого столкновения.