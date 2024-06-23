Bugatti давно зарекомендовала себя как производитель легендарных суперкаров, воплощающих инженерные мечты и эксклюзивные пожелания самых взыскательных ценителей. И эта история демонстрирует, как компания смогла создать по-настоящему уникальный Veyron, ставший одним из самых впечатляющих воплощений совершенства бренда.
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В 2005 году Bugatti представила суперкар Veyron, который до сих пор остается одним из самых технологически продвинутых автомобилей в мире. Со временем на вторичном рынке начали появляться особенные экземпляры этой модели, позволяющие оценить весь инженерный гений компании.
Одним из таких уникальных Veyron стал полностью алюминиевый Grand Sport Vitesse с шасси №8100. Его история началась с пожелания одного из самых преданных клиентов Bugatti – владельца нескольких экземпляров модели, включая эксклюзивный Pur Sang. Он хотел получить столь же яркую и уникальную версию Veyron Grand Sport Vitesse, но с кузовом, целиком изготовленным из алюминия.
Инженеры Bugatti посчитали, что для воплощения этой идеи в жизнь потребуется 20 тонн алюминия – грандиозный вес, делавший проект практически нереальным. Клиенту предлагали более практичное решение, но он настаивал на своем и угрожал отменить все свои заказы, если компания не выполнит его желание. В итоге Bugatti сдалась и приступила к реализации этого поистине безумного проекта.
В результате появился уникальный Veyron с полностью алюминиевым кузовом. Контрастным акцентом в его облике выступает яркий красный кожаный салон с черной прострочкой и логотипом "KAQ" на подголовниках. Карбоновые элементы центральной консоли и тоннеля трансмиссии также создают эффектные детали.
К сожалению, стоимость этого экземпляра не раскрывается, но известно, что с момента постройки его пробег составил всего 750 километров.