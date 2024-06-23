Французская компания Bugatti представила уникальный экземпляр суперкара Veyron, изготовленный полностью из алюминия по особому заказу одного из самых преданных клиентов бренда.

Bugatti давно зарекомендовала себя как производитель легендарных суперкаров, воплощающих инженерные мечты и эксклюзивные пожелания самых взыскательных ценителей. И эта история демонстрирует, как компания смогла создать по-настоящему уникальный Veyron, ставший одним из самых впечатляющих воплощений совершенства бренда.

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В 2005 году Bugatti представила суперкар Veyron, который до сих пор остается одним из самых технологически продвинутых автомобилей в мире. Со временем на вторичном рынке начали появляться особенные экземпляры этой модели, позволяющие оценить весь инженерный гений компании.

Одним из таких уникальных Veyron стал полностью алюминиевый Grand Sport Vitesse с шасси №8100. Его история началась с пожелания одного из самых преданных клиентов Bugatti – владельца нескольких экземпляров модели, включая эксклюзивный Pur Sang. Он хотел получить столь же яркую и уникальную версию Veyron Grand Sport Vitesse, но с кузовом, целиком изготовленным из алюминия.

Инженеры Bugatti посчитали, что для воплощения этой идеи в жизнь потребуется 20 тонн алюминия – грандиозный вес, делавший проект практически нереальным. Клиенту предлагали более практичное решение, но он настаивал на своем и угрожал отменить все свои заказы, если компания не выполнит его желание. В итоге Bugatti сдалась и приступила к реализации этого поистине безумного проекта.

В результате появился уникальный Veyron с полностью алюминиевым кузовом. Контрастным акцентом в его облике выступает яркий красный кожаный салон с черной прострочкой и логотипом "KAQ" на подголовниках. Карбоновые элементы центральной консоли и тоннеля трансмиссии также создают эффектные детали.

К сожалению, стоимость этого экземпляра не раскрывается, но известно, что с момента постройки его пробег составил всего 750 километров.