Hyundai готовится представить свой новый доступный электромобиль Casper Electric, который в Европе будет продаваться под названием Inster EV. Компания обещает, что эта модель установит новые стандарты по запасу хода, технологиям и безопасности в сегменте недорогих электрокаров.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai продолжает активно развивать свою линейку электрических моделей, чтобы соответствовать растущему спросу на доступные "зеленые" автомобили. Следующей новинкой компании станет компактный электрокар Casper Electric, который в Европе получит название Inster EV.

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Hyundai впервые представила Casper Electric в Корее, назвав его "новым стандартом популяризации электромобилей". Основанный на существующей бензиновой модели Casper, электрический вариант получил обновленный футуристический дизайн с фирменными элементами Hyundai, такими как светодиодные ходовые огни и пиксельные указатели поворота.

По данным производителя, запас хода Casper Electric в Корее составляет до 315 км, а для Европы этот показатель будет увеличен до 355 км по циклу WLTP. Несмотря на компактные размеры, модель предложит современные технологии и высокий уровень безопасности.





Хотя официальные цены еще не объявлены, ожидается, что в Европе Inster EV будет стоить менее 25 000 евро, что сделает его одним из самых доступных электромобилей на рынке. Для сравнения, базовая версия бензинового Casper в Корее оценивается всего в 15 000 долларов.