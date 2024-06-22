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Realme официально представил новый 5G-смартфон V60s
Бюджетная модель получила качественный дисплей с высокой частотой обновления, мощный процессор и ёмкий аккумулятор при сравнительно доступной цене.

Китайский бренд Realme продолжает радовать потребителей доступными, но в то же время качественными смартфонами. На этот раз компания на веб-сайте Realme в Китае официально представила модель Realme V60s, которая может стать выгодной покупкой для тех, кто ищет производительный 5G-аппарат по привлекательной цене.

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Realme V60s — это доступный смартфон начального уровня с поддержкой 5G. Его ключевыми особенностями стали яркий 6,67-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 120 Гц и чипсет MediaTek Dimensity 6300, который обеспечивает плавную работу устройства.

Несмотря на тонкий корпус толщиной всего 7,94 мм, Realme V60s получил аккумулятор на 5000 мАч. Это позволит пользователям рассчитывать на долгое время автономной работы между зарядками. Устройство также получило степень защиты IP64, что делает его более устойчивым к воде и пыли.

В системе камер Realme V60s интересна главная 32-Мп камера. Несмотря на "квадратный" дизайн модуля, реально используются только две камеры – основная и, вероятно, для макросъемки или датчик глубины. Фронтальная 8-Мп камера позволит делать качественные селфи.

Realme V60s будет доступен в двух цветовых вариантах – Star Gold и Бирюзовом. Стартовая цена составляет 1499 юаней (около 206 долларов США) за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Более продвинутая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ обойдется в 1799 юаней (248 долларов).

#realme #5g #бюджетный смартфон #v60s
Источник: gsmarena.com
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Представлен дизайн бюджетных устройств Realme V60 и Realme V60s
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