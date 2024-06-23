Два ведущих канадских ученых-нейробиологов обвинили правительство страны в намеренном замалчивании и запрете на исследование неизвестного заболевания нервной системы, которое поразило сотни людей. По их словам, властям выгодно скрывать данные о загадочной болезни.

В Канаде разгорается скандал вокруг таинственной болезни мозга, от которой, как утверждают исследователи, страдают сотни людей. Местные власти, по словам ведущих нейробиологов страны, всячески препятствуют изучению этого загадочного недуга, запрещая ученым проводить необходимые исследования. Эксперты считают, что правительству выгодно держать ситуацию под крышкой.

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Сразу два авторитетных канадских ученых-нейробиологов, Сэмюэл Вайс и Майкл Култхарт, заявили, что правительство Канады намеренно сорвало расследование загадочного неврологического заболевания, поразившего сотни жителей восточной провинции Нью-Брансуик.

По словам Вайса, в 2021 году он чувствовал "невероятный оптимизм" в отношении перспектив выяснения причин этой тайны, но вскоре научные усилия были "прекращены по требованию федерального и провинциального правительств". "Мы были готовы мобилизовать как финансовые, так и кадровые ресурсы для решения этой загадки, но нам отказали", – сетует ученый.

Култхарт, в свою очередь, утверждает, что ему напрямую запретили расследовать эту группу необъяснимых заболеваний. По его мнению, "воздействие окружающей среды – или комбинация воздействий – вызывает и/или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы", от которых пострадали жители Нью-Брансуика.

Эта информация вызвала возмущение среди пострадавших и их семей, которые требуют от властей более активных действий по выяснению причин загадочного заболевания. Пациенты жалуются на широкий спектр симптомов, включая потерю памяти, нарушения координации движений, бессонницу и даже галлюцинации.

По данным ученых, первые случаи необъяснимой неврологической болезни были зафиксированы еще в 2015 году, однако власти якобы долгое время отрицали их существование. Лишь в 2021 году правительство Канады признало наличие таинственного недуга, но тут же ввело жесткие ограничения на его изучение.

"Мы пытались получить финансирование и разрешения на более глубокое исследование, но нам постоянно отказывали под разными предлогами", – говорит профессор Култхарт. – "Складывается впечатление, что власти делают все, чтобы скрыть правду о том, что происходит".

Сами пациенты выражают возмущение бездействием чиновников. "Мы живем в постоянном страхе, не зная, чем закончится наша болезнь", – говорит местная жительница Сюзанна Эрли. – "А власти, кажется, вообще не заинтересованы в том, чтобы нам помочь".

Некоторые эксперты предполагают, что загадочное заболевание может быть связано с воздействием токсичных веществ, накопившихся в окружающей среде. Однако для подтверждения этой версии необходимы серьезные научные исследования, на которые, по-видимому, наложено негласное табу.