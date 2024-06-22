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Starliner застрял на МКС: НАСА проводит дополнительные тесты перед возвращением экипажа
НАСА и Boeing объявили об очередной задержке возвращения космического корабля CST-100 Starliner с Международной космической станции. Причиной стало решение провести дополнительные исследования проблем, выявленных в двигательной системе корабля во время его полета. Новая дата посадки пока не названа.

Космическая отрасль США продолжает сталкиваться с непредвиденными техническими проблемами, которые вынуждают ее ведущие организации корректировать свои планы и пересматривать сроки реализации важных проектов. Одним из таких случаев стало очередное перенесение даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, осуществляющего свой испытательный полет к Международной космической станции.

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НАСА и Boeing объявили, что отправка Starliner со станции, изначально запланированная на 25 июня, будет отложена минимум до начала июля. Причиной стало желание ведомства и компании-производителя более тщательно изучить выявленные проблемы в двигательной системе корабля, которые наблюдались во время сближения и стыковки с МКС.

Как отметил менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич, агентство не торопится с принятием решения и следует стандартным процедурам. "Мы позволяем данным влиять на наши решения относительно управления небольшими утечками гелиевой системы и работой двигателя", - пояснил он.

Ранее НАСА планировало провести посадку Starliner 26 июня, что позволило бы ему приземлиться в известной аэрокосмической "гавани" Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в предрассветные часы. Однако теперь агентство намерено провести дополнительную проверку корабля на уровне всего ведомства перед его отправкой, учитывая продолжительность текущей миссии.

Первоначально предполагалось, что Starliner проведет на орбите всего 8 дней, однако из-за последних задержек его пребывание на МКС может растянуться почти до месяца. Тем не менее, НАСА заверило, что у экипажа в лице астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс нет ограничений по времени нахождения на станции, поскольку запасов на борту достаточно.

Ожидается, что следующая возможность для посадки Starliner появится примерно 4 июля, после проведения второго запланированного выхода экипажа в открытый космос 2 июля. Однако конкретная дата возвращения корабля на Землю пока не называется. НАСА подчеркивает, что Starliner может быть готов к экстренной эвакуации астронавтов с МКС в случае необходимости, но ведомство не видит такого сценария на данный момент.

#наса #мкс #starliner #задержка
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