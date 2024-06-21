Компании Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы представить новый мобильный ракетный комплекс GMARS, который может стать будущим наземных ракетных сил НАТО. Система обладает высокой мобильностью и широким спектром возможностей по сравнению с существующими аналогами.

В продолжении новости про компанию Rheinmetall и ее контейнерную систему, умеющую выпускать «стаи» ударный беспилотников, которая вызвала большой интерес у наших читателей, предлагаем новость о только что рассекреченном (на проходящей сейчас выставке вооружений Eurosatory) мобильным ракетном комплексе этой же немецкой оборонной корпорации.

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В условиях быстрых геополитических изменений и растущих потребностей в оборонных технологиях, ведущие оборонные компании стремятся предложить решения, способные вывести на новый уровень возможности вооруженных сил. Именно такую задачу поставили перед собой Rheinmetall и Lockheed Martin, совместно разработав передовой мобильный ракетный комплекс GMARS.

Новая разработка получила название GMARS – Global Mobile Artillery Rocket System. Это результат сотрудничества немецкого концерна Rheinmetall и американской Lockheed Martin, стартовавшего в 2023 году. Целью партнерства было создание современной многофункциональной системы, которая могла бы стать основой для перевооружения НАТО.

В основе GMARS лежит ракетная пусковая установка, разработанная Lockheed Martin, установленная на шасси 8x8 HX от Rheinmetall. Такое сочетание обеспечивает высокую степень мобильности – GMARS может развивать скорость свыше 100 км/ч и преодолевать расстояния до 700 км. Это позволяет системе быстро перемещаться и "стрелять и убегать", не давая противнику возможности ответить.

Ключевой особенностью GMARS является ее высокая совместимость с существующими системами НАТО, такими как M270 MLRS и HIMARS. Она способна применять широкий спектр ракет, включая GMLRS, ER GMLRS, ATACMS и перспективную PrSM. Это означает, что она сможет использовать большую часть имеющихся в распоряжении НАТО ракет, обеспечивая высокую точность и дальность поражения целей.

Помимо этого, GMARS оборудована современной системой наведения Firepower с инерциальной и GPS-навигацией, что позволяет ей поражать цели как ближнего, так и дальнего радиуса действия. Также стоит отметить наличие встроенного крана, упрощающего погрузку-разгрузку ракетных контейнеров.

Представители Rheinmetall и Lockheed Martin подчеркивают, что GMARS является важным шагом в процессе модернизации наземных ракетных сил НАТО. Данная система обладает необходимыми характеристиками для быстрого реагирования на современные вызовы и угрозы, будучи при этом совместимой с уже имеющимися в распоряжении союзников технологиями.