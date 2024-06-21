Швейцарский авиационный стартап Sirius Aviation, в партнерстве с BMW Designworks и Sauber Group, представил подробные характеристики своего первого водородно-электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием CEO Jet. Этот инновационный проект обещает стать прорывом в сфере экологичной региональной авиации.

Несмотря на активное развитие электрических и гибридных технологий в автомобильной промышленности, авиационный сектор все еще остается достаточно консервативным. Однако швейцарскому стартапу Sirius Aviation удалось совершить настоящий прорыв, представив свой первый прототип водородно-электрического воздушного судна с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Детали этого инновационного проекта, реализуемого при участии известных партнеров, демонстрируют, как авиация будущего может стать более экологичной и эффективной.

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Ключевым элементом самолета CEO Jet от Sirius Aviation является его водородно-электрическая силовая установка. Она включает в себя топливный бак с жидким водородом, расположенный в фюзеляже, и водородные топливные элементы, приводящие в действие 28 электрических вентиляторов. Эти вентиляторы сгруппированы на крыльях и оперении в хвостовой части, обеспечивая как вертикальный взлет и посадку, так и горизонтальный полет с крейсерской скоростью до 515 км/ч на высоте 6400 метров.

Важной особенностью CEO Jet является его сравнительно небольшой уровень шума – всего около 55 дБ, что примерно соответствует уровню фонового бытового шума. Это достигается благодаря электрическим двигателям и продуманной аэродинамической компоновке.

По словам генерального директора Sirius Aviation Алексея Попова, дальность полета эко-самолета составит до 1850 км, что позволит использовать его для региональных перелетов и городской воздушной мобильности. Более того, благодаря экологичной водородной силовой установке, CEO Jet не будет производить вредных выбросов в атмосферу.

В ближайшие годы Sirius Aviation планирует запустить две модификации своего революционного eVTOL-самолета – стандартную версию для перевозки пассажиров и грузовую версию. Представленный CEO Jet является первым плодом амбициозной программы компании по переводу региональной авиации на устойчивые технологии.

Промо-ролик, демонстрирующий новый дизайн, можно посмотреть перейдя по ссылке на сайт siriusjet.com.