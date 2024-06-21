Группа добровольцев в Великобритании согласилась на намеренное заражение вирусом SARS-CoV-2, чтобы помочь ученым выяснить, почему некоторые люди естественным образом избегают развития COVID-19. Это первое в своем роде исследование проливает новый свет на ключевые механизмы иммунной защиты и может помочь в разработке более эффективных вакцин и методов лечения.

Пандемия COVID-19 заставила ученых по всему миру углубиться в изучение разнообразных аспектов этого заболевания - от психологических последствий до тонкостей физиологического воздействия вируса на человеческий организм. Однако до недавнего времени оставался малоизученным один ключевой вопрос: что происходит в организме человека с момента проникновения коронавируса и почему некоторые люди вовсе не заболевают, несмотря на контакт с вирусом? Ответ на этот вопрос пролил новое исследование, проведенное специалистами Университетского колледжа Лондона.

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Группа добровольцев в Великобритании согласилась участвовать в необычном эксперименте, названном "Британское исследование COVID-19 с участием людей". 36 здоровых взрослых человек намеренно заразились вирусом SARS-CoV-2 через нос. Перед этим все участники были тщательно проверены на предмет риска тяжелого течения болезни и наличия сопутствующих заболеваний, а также получили минимальную дозу вируса, способную вызвать инфекцию.

Как отметила руководитель исследовательской группы Шобана Баласингам из Wellcome Trust, "модели человеческих заболеваний — это бесценный способ лучше понять, как организм реагирует на инфекционные болезни. Такие исследования позволяют нам тщательно отследить, что происходит с момента заражения, проследить за иммунным ответом вплоть до развития и тяжести симптомов".

И действительно, ученые смогли получить уникальный массив данных, включающий информацию о реакции более 600 000 отдельных клеток организма участников на проникновение вируса. Это позволило им выявить целый ряд интересных закономерностей.

Так, у тех добровольцев, которым удалось быстро справиться с вирусом или вовсе избежать системной инфекции, исследователи зафиксировали необычайно высокую активацию так называемого гена HLA-DQA2. Этот ген играет роль своеобразной "системы раннего оповещения", сигнализирующей другим клеткам об обнаружении вторгшегося патогена. Кроме того, у этой группы участников наблюдалось более быстрое реагирование специализированных иммунных клеток слизистой оболочки носа по сравнению с клетками крови. В то время как у тех, кто все же заразился COVID-19, назальный иммунный ответ проявился лишь спустя 5 дней после заражения.

Дополнительно ученые выявили характерные аминокислотные "мотивы" в рецепторах Т-клеток, которые могут играть ключевую роль в распознавании и уничтожении инфицированных клеток. Это открывает возможности для создания вирус-специфических Т-клеток, которые могут применяться не только против COVID-19, но и целого ряда других заболеваний.

"Эти результаты проливают новый свет на важнейшие ранние события, которые либо позволяют вирусу закрепиться, либо быстро его уничтожают до появления симптомов", — отметил старший автор исследования Марко Николич. — "Теперь мы гораздо лучше понимаем весь спектр иммунных реакций, которые могут стать основой для разработки потенциальных методов лечения и вакцин, имитирующих эти естественные защитные механизмы".