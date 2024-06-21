Ведущий дистрибьютор китайских автомобилей в России — компания Ixen Motors Rus - объявила цены на новый компактный кроссовер Forthing T5, производство которого локализовано в Калининграде. Благодаря этому модель стала на 400 тыс. рублей дешевле, чем ожидалось, и теперь доступна по цене от 1,9 млн рублей.

Российский автомобильный рынок в последние годы активно пополняется моделями из Китая. Это неудивительно, ведь многие из них отличаются современным дизайном, достойным оснащением и весьма конкурентоспособными ценами. Одним из ярких примеров такого успешного "китайского" вторжения на российский рынок стал новый кроссовер Forthing T5, производство которого локализовано в самом западном российском регионе.

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По информации официального дистрибьютора марки Ixen Motors Rus, компактный кроссовер Forthing T5 российской сборки будет доступен у дилеров по цене от 1,9 млн рублей. Это на 400 тыс. рублей меньше, чем ожидалось изначально, и стало возможным благодаря локализации производства модели в Калининградской области.

"Привлекательной стоимости удалось добиться за счет локализации сборки кроссовера на территории России. В будущем на Forthing T5 будут распространяться и другие специальные предложения от наших партнеров", — пояснили в пресс-службе Ixen Motors Rus.

Отмечается, что несмотря на доступную цену, "калининградский" Forthing T5 получил весьма богатое оснащение. В его список вошли бесключевой доступ, электропривод багажника, задние парктроники, видеорегистратор, мультимедиа с 6 динамиками, камера заднего вида, подогрев передних сидений и множество систем безопасности и помощи водителю. По размерам кроссовер заметно превосходит большинство конкурентов в лице Geely Coolray, Changan CS35 Plus, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.

Силовой агрегат у Forthing T5 тоже неплохой — это 1,5-литровый бензиновый турбомотор 4J15T мощностью 144 л.с. и 215 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом". При этом производитель заявляет, что двигатель способен работать даже на 92-м бензине.

Эксперты отмечают, что выход на российский рынок нового кроссовера Forthing T5, локализованного в Калининграде, станет серьезным вызовом для многих китайских и даже некоторых корейских конкурентов. Благодаря сочетанию доступной цены, солидных размеров и богатого оснащения, новинка сможет привлечь немало покупателей.



