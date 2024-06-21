Западные эксперты бьют тревогу в связи с беспрецедентным распространением высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 по всем континентам. Это явление специалисты связывают с последствиями изменения климата, которые меняют модели миграции птиц и среду их обитания, способствуя мутации и адаптации вируса к новым хозяевам, включая млекопитающих.

Пандемия COVID-19 показала, насколько разрушительные последствия могут иметь зоонозные инфекции, возникающие на стыке между человеком, животными и окружающей средой. Теперь международное медицинское сообщество обращает внимание на еще более тревожную ситуацию с распространением вируса птичьего гриппа H5N1, которая, по мнению экспертов, тесно связана с глобальными климатическими изменениями.

реклама

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения животных, вспышки высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 наблюдаются сейчас на всех континентах, кроме Океании. Специалисты называют текущую ситуацию "беспрецедентной глобальной зоонозной пандемией животных". Этот вирус способен инфицировать более 350 видов птиц и около 60 видов млекопитающих.

Особую тревогу вызывает тот факт, что H5N1 демонстрирует высокую приспособляемость и может пересекать видовые барьеры. Если ранее основными переносчиками были дикие перелетные водоплавающие птицы, то теперь вирус все чаще обнаруживается у домашнего скота, включая молочных коров, альпак и даже коз. А в 2024 году первый случай заражения человека штаммом H5N1 был зарегистрирован в Техасе.

Американские эксперты связывают эту тревожную тенденцию с последствиями изменения климата, которое меняет модели миграции птиц и экологию их местообитаний. Более теплые зимы и ранняя весна в Северной Америке способствуют выживанию вируса в окружающей среде, а экстремальные погодные явления приводят к массовым перемещениям популяций пернатых, что позволяет H5N1 распространяться по новым территориям.

Кроме того, исследователи обнаруживают признаки того, что сезонные колебания температуры и влажности могут стимулировать появление новых вариантов H5N1, повышая его вирулентность и передаваемость. Согласно отчету о состоянии диких птиц в США за 2022 год, потери в популяциях достигли трех миллиардов особей – отчасти из-за факторов, связанных с климатом.

Все это подчеркивает важность усиления мониторинга за циркуляцией вируса, укрепления систем здравоохранения и принятия мер, направленных на сдерживание изменения климата. По мнению экспертов, устойчивые практики в сельском хозяйстве, восстановление естественных экосистем и международное сотрудничество будут ключевыми элементами эффективной стратегии борьбы с пандемией птичьего гриппа.