Группа ученых под руководством известного палеонтолога Ли Бергера сделала уникальное открытие в Южной Африке. В 2023 году они обнаружили древнейшее известное на сегодняшний день захоронение, принадлежащее виду Homo naledi – гоминину с мозгом размером с апельсин. Это находка ставит под сомнение существующие представления об эволюции человека.

Изучение эволюции человека всегда было полем острых дискуссий и открытий, способных перевернуть представления о нашем прошлом. Очередная сенсационная находка, сделанная группой ученых в Южной Африке, бросает вызов устоявшимся теориям и ставит вопрос о пересмотре ключевых аспектов развития человечества.

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Международная группа исследователей под руководством известного палеонтолога Ли Бергера в 2023 году сделала поистине уникальное открытие в Южной Африке. В системе пещер "Колыбели человечества" неподалеку от Йоханнесбурга ученые обнаружили древнейшее на сегодняшний день захоронение, относящееся к виду Homo naledi - примитивному гоминину, тело которого отличалось необычайно малым объемом мозга.

Несмотря на это, останки Homo naledi были аккуратно уложены в специально вырытые погребальные ямы на глубине около 30 метров под землей. Такая практика сознательного захоронения мертвых ранее считалась возможной лишь для более развитых видов предков человека, таких как Homo sapiens. Находка Бергера и его коллег ставит под сомнение это устоявшееся представление.

По словам ученых, обнаруженные погребения "более древние, чем свидетельства захоронений Homo sapiens, по крайней мере, на 100 000 лет". Это означает, что способность к сложным погребальным обрядам появилась гораздо раньше, чем считалось ранее. Кроме того, рядом с останками были найдены артефакты, указывающие на наличие развитой духовной жизни у этого вида. Все эти данные заставляют пересмотреть традиционные представления об эволюции человека.