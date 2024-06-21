YouTube ужесточает политику в отношении подписчиков сервиса Premium, использующих VPN для доступа к более дешевым тарифам в других странах. Компания может аннулировать такие подписки, выявляя пользователей, лукавящих о своем местонахождении.

Видеохостинг YouTube известен своими усилиями по борьбе с незаконными обходами региональных ограничений и ценовой политики. Похоже, что компания вплотную занялась этим вопросом, взявшись за подписчиков сервиса YouTube Premium, которые пытаются получить более выгодные условия с помощью VPN.

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Согласно полученной информации, YouTube активизировал меры против пользователей, использующих VPN-сервисы для доступа к более дешевым тарифам на YouTube Premium в других странах. Компания заявила, что способна определять, когда подписчик предоставляет ложные сведения о своем местонахождении.

В таких случаях YouTube будет требовать от пользователя обновить платежную информацию, указав свою реальную страну проживания. Представитель YouTube пояснил, что для предоставления наиболее подходящих предложений им необходимо корректно определять местоположение подписчиков.

Эти действия YouTube связывают с недавней волной отмен премиум-подписок, о которых сообщали многие пользователи Reddit. Агент службы поддержки Google подтвердил, что компания аннулирует членство Premium для аккаунтов с фальсифицированными данными о стране регистрации.

Отмена подписок началась через год после повышения цен на YouTube Premium в США, когда стоимость сервиса для частных лиц возросла с 12 до 14 долларов в месяц. Похоже, YouTube намерен пресекать любые попытки обойти его ценовую политику с помощью VPN.