Популярный компактный кроссовер Nissan Qashqai возвращается на российский рынок, хоть и без официального дилерского представительства. Машины завозятся по параллельному импорту и доступны по цене от 2,56 миллиона рублей.

Несмотря на уход многих мировых автомобильных брендов с российского рынка, некоторым моделям удается вернуться вновь – пусть и по схеме "серого" импорта. Одним из таких "возвращенцев" стал компактный кроссовер Nissan Qashqai, снискавший популярность у российских автолюбителей еще до известных событий. Автомобиль доступен в ограниченном количестве по весьма привлекательным ценам.

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Согласно собранной информации, на российском рынке вновь появились новые экземпляры Nissan Qashqai второго поколения. Эти кроссоверы привозятся по схеме параллельного импорта и предлагаются в различных комплектациях и с разными моторами.

Так, минимальная цена на Qashqai стартует от 2 560 000 рублей. За эти деньги можно приобрести версию с 115-сильным турбомотором 1.2 литра в паре с "механикой". В Москве такие машины предлагаются по этой цене.

В то же время во Владивостоке за 2 560 000 - 2 600 000 рублей доступны Qashqai с 2,0-литровым 144-сильным атмосферным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Модификации с турбомотором и вариатором в столице продают минимум за 2 660 000 рублей. А за Qashqai с более мощным атмосферным мотором и той же трансмиссией в Москве просят уже от 3 100 000 рублей.

Самые дорогие версии Qashqai в комплектации SE+ оснащены 18-дюймовыми дисками, светодиодами, "зимним пакетом", двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида и продвинутой мультимедиа. Такие машины предлагают по цене от 3 360 000 до 3 840 000 рублей.

Кстати, не только Qashqai, но и более крупный кроссовер Nissan X-Trail вернулся на российский рынок по параллельному импорту. Его цены начинаются от 3 550 000 рублей.

Таким образом, российским автолюбителям все-таки предоставляется возможность приобрести знакомые модели Nissan, причем по вполне доступным ценам. Здесь вы можете узнать сколько теперь стоит вернувшийся в РФ и значительно подешевевший компактный кроссовер Volkswagen Tiguan.