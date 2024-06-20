Популярный компактный кроссовер Volkswagen Tiguan вновь появился на российском рынке благодаря "серым" поставкам. Теперь машины китайской сборки можно приобрести по цене от 3,2 миллионов рублей, что существенно ниже ранее действовавших официальных прайсов.

Российский рынок вновь встречает долгожданное возвращение компактного кроссовера Volkswagen Tiguan. Правда, теперь автомобили поступают в нашу страну по "серым" каналам, что позволяет предложить их покупателям по существенно сниженным ценам.

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Согласно информации, размещенной на популярных автомобильных сайтах, новые модели Volkswagen Tiguan китайской сборки уже доступны для заказа в России. Цены на эти машины начинаются от 3 238 448 рублей.

Речь идет о версии Tiguan L 2023 года выпуска с 1,5-литровым 150-сильным турбированным двигателем TSI и 7-ступенчатым роботизированным "DSG". В базовую комплектацию также входят светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и ряд других опций.

Приобрести автомобиль можно через схему "параллельного" импорта. По оценкам экспертов, благодаря отсутствию официальных дилерских наценок, стоимость Tiguan L будет на 450-500 тысяч рублей ниже, чем у моделей предыдущего поколения, ранее реализовывавшихся в России.