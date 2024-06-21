Китайская технологическая компания Xiaomi вышла на российский автомобильный рынок со своей первой моделью - электрическим седаном SU7.

Известный китайский производитель электроники Xiaomi, вслед за другими технологическими гигантами, решил попробовать свои силы в автомобильной промышленности. Первым плодом этих усилий стал электрический седан SU7, который теперь появился и на российском рынке. Появление этой модели вызвало большой интерес среди местных автолюбителей, желающих приобрести высокотехнологичный и мощный электромобиль.

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Согласно данным, собранным российскими журналистами, первые экземпляры Xiaomi SU7 уже можно найти в нескольких крупных автосалонах Москвы. Дилеры привезли эту модель в Россию по схеме параллельного импорта, минуя официальные каналы поставок. В результате цены на электрический седан оказались вполне ожидаемыми, но весьма высокими.

Так, в автосалоне на севере столицы топовую модификацию Xiaomi SU7 Max оценили в 7,3 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит мощный двухмоторный электромобиль с полным приводом и впечатляющими характеристиками – суммарная мощность 673 л.с., разгон до "сотни" за 2,78 секунды и максимальная скорость 265 км/ч.

В другом салоне на юго-западе Москвы такой же электрический седан в аналогичном исполнении предлагается чуть дешевле – за 7,25 миллиона рублей. А в автоцентре на востоке города менеджеры заявили, что ожидают поступление Xiaomi SU7, однако здесь модель будет стоить уже 8 миллионов рублей.

Электрический седан Xiaomi SU7, или Speed Ultra, был представлен китайской компанией в конце прошлого года. Производство налажено на заводе BAIC Group в Пекине. По заявлениям Xiaomi, их новинка может составить достойную конкуренцию таким моделям, как Tesla Model 3 и Porsche Taycan Turbo, предлагая сопоставимые технологии и динамические характеристики.

В салоне Xiaomi SU7 установлены современные цифровые дисплеи, включая 16,1-дюймовый центральный медиаэкран с новой операционной системой. Также автомобиль получил спортивные кресла с обивкой из премиальной кожи Nappa, аудиосистему с 25 динамиками и другие премиальные опции. При этом в интерьере сохранились и физические кнопки управления, что, по мнению Xiaomi, важно для "эмоциональной связи" человека и машины.

Таким образом, китайская компания Xiaomi, известная своими смартфонами и другой электроникой, сделала первый смелый шаг на российском автомобильном рынке. Доступность и востребованность электрического седана SU7 будет зависеть от того, готовы ли российские покупатели к таким ценам за новинку премиального уровня.