Представители Китая и США в марте этого года провели первые за последние пять лет неформальные переговоры по ядерному оружию. Китайская сторона заверила американских участников, что не будет прибегать к угрозе использования атомного оружия в случае конфликта из-за Тайваня.

Несмотря на растущие разногласия между США и Китаем по широкому кругу вопросов, правительства двух стран сочли необходимым возобновить диалог по проблеме ядерного оружия. В марте этого года представители Пекина и Вашингтона провели первые за пять лет неформальные переговоры, в ходе которых обсуждалась, в частности, позиция Китая в отношении применения атомных боеприпасов в конфликте вокруг Тайваня.

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По данным информационного агентства Reuters, во время встречи в Шанхае китайские участники заверили американскую делегацию, что Пекин не будет прибегать к угрозе применения ядерного оружия из-за Тайваня. Представители Китая заявили, что уверены в возможности одержать победу в обычной войне над островным государством без использования атомных боеприпасов.

Данные заявления последовали после того, как американские участники переговоров выразили опасения, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если столкнется с поражением в конфликте вокруг Тайваня. Пекин рассматривает демократический остров как неотъемлемую часть своей территории, тогда как правительство Тайбэя отвергает эти претензии.

Как отметил организатор переговоров Дэвид Санторо, китайская сторона заявила американским коллегам, что "абсолютно убеждена" в возможности одержать победу в обычной войне над Тайванем без применения ядерного оружия. Участники дискуссий также обсудили политику Китая в области ядерного сдерживания, которая подразумевает наличие лишь минимально необходимого арсенала для отражения внешних угроз.

Напомним, что подобного рода переговоры стали первыми за пять лет. До этого США и Китай прекратили официальные переговоры по ядерному оружию в 2019 году на фоне обострения отношений между странами по ряду других вопросов. Возобновление подобного диалога стало возможным благодаря определенной стабилизации ситуации.

Эксперты полагают, что возобновление хотя еще и неформальных переговоров по ядерной проблематике позитивно скажется на двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Диалог поможет снизить риски просчетов и ошибок, которые могли бы спровоцировать непреднамеренное использование ядерного оружия. Вместе с тем стороны сохраняют принципиальные разногласия по вопросу Тайваня, и конфликт вокруг этой территории остается одним из ключевых факторов напряженности в их отношениях.