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Nvidia становится крупнейшей компанией США, но это может быть ненадолго
Акции корпорации Nvidia продемонстрировали впечатляющий рост за последний год, подскочив более чем на 200%. Это позволило компании на короткое время стать крупнейшей по рыночной капитализации в США. Однако ряд экспертов предупреждают, что столь стремительный взлет стоимости ценных бумаг Nvidia может свидетельствовать о их переоценке.

В эпоху бурного развития технологий искусственного интеллекта компания Nvidia, являющаяся лидером в производстве специализированных чипов для ИИ-приложений, уверенно наращивает свое присутствие на рынке. Это находит отражение в фантастическом росте котировок ее акций за последние годы. Однако взлетевшая капитализация Nvidia заставляет инвесторов задуматься, стоит ли фиксировать уже полученную прибыль или продолжать наращивать вложения в перспективную компанию.

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По данным агентства Reuters, стоимость акций Nvidia на прошлой неделе достигала рекордных отметок, поднявшись более чем на 1000% с октября 2022 года. За последние 12 месяцев ценные бумаги компании выросли на 206%, что позволило ей ненадолго стать крупнейшей публичной компанией США по рыночной капитализации.

Впечатляющие финансовые результаты Nvidia вызывают ажиотажный интерес среди инвесторов, которые опасаются упустить возможность заработать на продолжении ралли. Так, ожидается, что выручка компании в этом финансовом году удвоится до $120 млрд, а в следующем году превысит $160 млрд. Для сравнения, доходы корпорации Microsoft, занимающей вторую строчку по рыночной капитализации, прогнозируются к росту лишь на 16%.

Однако бурный рост стоимости акций Nvidia также вызывает опасения экспертов относительно их переоценки. Так, например, форвардное соотношение цены и прибыли компании в этом году выросло с 25 до 45, что значительно превышает пятилетний средний показатель P/E в 41 [на российском рынке в среднем P/E = 8 считается нормой, а в США это значение около 20, - прим, ред]. Это делает ценные бумаги более уязвимыми к возможной коррекции при появлении негативных новостей.

"То, что делалось в прошлом, не должно определять инвестиционные решения. Однако в случае с такими акциями, как Nvidia, очень сложно не допустить, чтобы это не было фактором при принятии инвестиционного решения, потому что у вас есть чувство погони", - отмечает Чак Карлсон, глава Horizon Investment Services.

Аналитики также высказывают опасения относительно усиления конкуренции за рынок чипов для ИИ-приложений. Технологические гиганты вроде Microsoft, Meta и Alphabet уже работают над созданием собственных вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, что в перспективе может подорвать доминирующее положение Nvidia.

"Nvidia сегодня доминирует в области искусственного интеллекта, и нет предела прибыльности компании, если она сможет сохранить это лидерство в течение следующего десятилетия. Однако любое подобие успешной разработки альтернатив может существенно ограничить потенциал роста Nvidia", - предупреждает Брайан Колелло из Morningstar.

Таким образом, хотя перспективы развития Nvidia в бурно растущей индустрии ИИ кажутся весьма радужными, инвесторам стоит подходить к оценке ее акций крайне осторожно, принимая во внимание растущие риски переоценки.

#nvidia #акции #чипы #инвестиции #ии
Источник: reuters.com
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Аналитики полагают, что NVIDIA сильно переоценена и может быстро подешеветь на 40%
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