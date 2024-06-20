Компания Realme представила свой флагманский смартфон GT 6, который получил передовые характеристики и инновационные технологии.





Главной особенностью Realme GT 6 стал его 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1264 x 2780 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Согласно заявлению производителя, это самая яркая панель, установленная на смартфоне – ее максимальная яркость достигает 6000 нит. Такие характеристики обеспечивают невероятную контрастность и четкость изображения даже при ярком солнечном свете.

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Под капотом новинки расположился топовый мобильный чипсет Snapdragon 8s Gen 3, в паре с которым работают до 16 ГБ оперативной памяти. Графическими задачами занимается ускоритель Adreno 715. Обилие вычислительной мощности позволяет Realme GT 6 без труда справляться с любыми приложениями и играми.

Немалого внимания заслуживает и аккумуляторная составляющая. Емкость батареи составляет 5500 мАч, а поддержка быстрой 120-ваттной зарядки позволяет восполнять ее энергию с 1 до 50% всего за 10 минут, и до 100% - за 26 минут. Realme утверждает, что аккумулятор способен сохранять 80% емкости даже после 1600 циклов подзарядки.

Возможности фотосъемки GT 6 тоже весьма впечатляющи. Смартфон оснащен широкоугольной камерой 26 мм с разрешением 50 МП с сенсором Sony-LYT808 1/1,4 дюйма и объективом f/1,7, OIS и PDAF, а также телеобъективом 47 мм с диафрагмой f/2.0 и сенсором 1/2,8 дюйма 50 МП. Третья камера сзади представляет собой сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мпикс и диафрагмой f/2,2 без автофокусировки. Селфи-модуль обладает 32-мегапиксельным разрешением.

Новый флагман Realme поступит в продажу с предустановленной ОС Android 14 и обещает 4 года поддержки обновлений. Цены на новинку начинаются от €600 за базовую модификацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя придется заплатить €700. Цена топовой комплектации с 16/512 ГБ составит €800.

Несмотря на высокую стоимость, новый флагман от Realme вызывает большой интерес у пользователей. Сочетание уникального дисплея, мощного процессора, быстрой зарядки и емкого аккумулятора делает его одним из самых привлекательных предложений на рынке Android-смартфонов.