Российские военные продолжают совершенствовать свои беспилотные летательные аппараты, наделяя их все более мощным оружием. Недавно инженеры представили новую разработку - дрон "Вятка", способный вести эффективный огонь из штурмового автомата.
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Согласно опубликованным кадрам, дрон "Вятка" представляет собой квадрокоптер, оснащенный укороченной версией автомата АК-74 с дульным тормозом-компенсатором. Испытания новинки проводились на полигоне, где в качестве мишеней выступали воздушные шарики.
На видео в Telegram оператор дрона уверенно ведет огонь очередями, поражая две цели с первого раза. Третий шарик, несмотря на близкое попадание, остался невредим, что, тем не менее, говорит о впечатляющей меткости стрельбы.
Такой "FPV-автомат" может стать ценным подспорьем для российских военных, особенно при штурме укреплений и опорных пунктов. Результаты испытаний свидетельствуют о высоком потенциале данной разработки, способной серьезно повлиять на ход боевых действий.