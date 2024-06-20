Российский беспилотный летательный аппарат "Вятка", оснащенный штурмовым автоматом, продемонстрировал внушительные результаты на испытаниях. Дрон точно поражает цели на полигоне.

Российские военные продолжают совершенствовать свои беспилотные летательные аппараты, наделяя их все более мощным оружием. Недавно инженеры представили новую разработку - дрон "Вятка", способный вести эффективный огонь из штурмового автомата.

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Согласно опубликованным кадрам, дрон "Вятка" представляет собой квадрокоптер, оснащенный укороченной версией автомата АК-74 с дульным тормозом-компенсатором. Испытания новинки проводились на полигоне, где в качестве мишеней выступали воздушные шарики.

На видео в Telegram оператор дрона уверенно ведет огонь очередями, поражая две цели с первого раза. Третий шарик, несмотря на близкое попадание, остался невредим, что, тем не менее, говорит о впечатляющей меткости стрельбы.

Такой "FPV-автомат" может стать ценным подспорьем для российских военных, особенно при штурме укреплений и опорных пунктов. Результаты испытаний свидетельствуют о высоком потенциале данной разработки, способной серьезно повлиять на ход боевых действий.