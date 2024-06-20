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Обновление HarmonyOS 4.2.0.130 улучшило снимки и добавило Smart Scanning для Huawei Mate 60
Новое обновление HarmonyOS 4.2.0.130 для Huawei Mate 60 принесло улучшения камеры и функцию Smart Scanning. Пользователи могут ожидать более четкие фото и удобное сканирование QR-кодов.

Компания Huawei радует владельцев серии Mate 60 новым обновлением HarmonyOS 4.2.0.130, предлагая улучшения камеры и инновационную функцию Smart Scanning. Давайте рассмотрим, какие улучшения ждут пользователей этих смартфонов.

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Недавно компания Huawei выпустила обновление HarmonyOS 4.2.0.130 для серии Mate 60, призванное улучшить качество работы камеры и добавить новые функциональные возможности. С этим обновлением снимки, сделанные телеобъективом, станут более четкими и детализированными, с лучшим качеством изображения при различных условиях съемки. Особенно порадуют улучшения в портретном режиме, где повышенная четкость и естественность сделают портретные снимки еще привлекательнее.

Mate 60 Pro+ и Mate 60 RS Master получили новую функцию Smart Scanning, позволяющую использовать заднюю камеру для быстрого сканирования QR-кодов и инициирования платежей, даже когда телефон находится в режиме рабочего стола. Этот простой процесс делает сканирование удобным и быстрым, обеспечивая мгновенный доступ к нужным сервисам.

Не только камера получила улучшения. Обновление HarmonyOS также повышает общее удобство использования смартфонов серии Mate 60, включая последние исправления безопасности для обеспечения защиты данных пользователей. Интеллектуальное сканирование, доступное на некоторых моделях Huawei, расширяет функциональность устройств, делая их еще более универсальными.

Данное обновление демонстрирует постоянное стремление Huawei к улучшению опыта пользователей и внедрению новых технологий в свои устройства, делая их более функциональными и удобными в использовании.

#huawei #обновление #камера #harmonyos #mate 60 #smart scanning
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