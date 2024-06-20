Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Украина ожесточенно борется с коррупцией, но Запад заявляет, что этих усилий недостаточно
Украина заявляет, что борется с коррупцией столь же яростно, как и с Россией. Однако Соединенные Штаты и другие западные страны настаивают, что этих усилий все еще недостаточно. Возникшая напряженность представляет постоянную угрозу получению Украиной жизненно важной экономической и военной помощи.

Борьба с коррупцией на Украине привлекает все больше внимания на международном уровне. Киев утверждает, что делает серьезные шаги в этом направлении, однако Вашингтон и его союзники по-прежнему не удовлетворены темпами и результатами этой работы. Возникшее напряжение между Украиной и ее западными спонсорами ставит под угрозу предоставление Киеву жизненно важной помощи.

реклама

Почти каждый месяц украинские власти сообщают о новых громких арестах и увольнениях высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции. Так, в мае Национальное антикоррупционное бюро обвинило бывшего заместителя главы администрации президента в "незаконном обогащении", а в апреле Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ после сообщений о том, что его жена приобрела дорогостоящую квартиру в Киеве. Украинские чиновники утверждают, что эти меры свидетельствуют об их решительных и успешных усилиях по борьбе со взяточничеством.

Однако Запад крайне скептичен. Американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, неоднократно призывали Украину к дальнейшим шагам, таким как создание "сильной и предсказуемой нормативно-правовой среды", обеспечение "открытой и честной конкуренции", повышение прозрачности и верховенства закона. Блинкен даже заявил, что "победа в войне с коррупцией" столь же важна для будущего Украины, как и "победа на поле боя".

Такая позиция вызвала недовольство в Киеве. Украинские официальные лица жалуются, что Запад часто использует стереотип о коррумпированности Украины как предлог для задержки или противодействия предоставлению жизненно необходимой помощи. Они считают, что обвинения в коррупции порой являются проявлением лицемерия, поскольку многие европейские страны также сталкиваются с подобными проблемами.

Тем не менее, Украина не может игнорировать требования Запада, понимая, что миллиарды долларов помощи напрямую зависят от прогресса в борьбе с коррупцией. Киев предпринял ряд шагов, создав новые антикоррупционные органы после Майдана 2014 года. Однако, по оценкам экспертов, коррупция по-прежнему глубоко укоренена в "структуре власти" Украины, основанной на олигархическом контроле и взяточничестве на высшем уровне. И пока Украина продолжает эту битву, Запад будет внимательно следить за прогрессом, увязывая дальнейшую помощь с конкретными результатами.

#украина #сша #запад #коррупция #борьба с коррупцией
Источник: washingtonpost.com
+
Написать комментарий (0)
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
Bytedance тестирует новое приложение, похожее на платформу Instagram
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
4
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
13
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
6
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
18
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4
Китай провёл ключевое испытание перед пилотируемой миссией на Луну
1
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2
Германия рассматривает установку систем ПВО Skyranger на танки Leopard 1 для передачи их Украине
+
Шведский стартап Sinonus хочет превратить лопасти ветряных турбин в огромные аккумуляторные батареи
2
Стало известно, как заряжается Samsung Galaxy Ring
2
PV Magazin: Новый солнечный элемент установил мировой рекорд по эффективности
+
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
19
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
225
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
12
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
15
Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС
4
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
13:44
>Высокая «текучесть» подобной смеси перед финальной детонацией позволяет поражать как укрепления и технику с личным составом на открытой местности, так и в негерметичных окопах и помещениях. После ч...
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
Чatо -- Боt
13:41
Очередная вундервафля для шароварных каргокультистов?
У ВСУ появятся новые "Франкенштейны", предназначенные для борьбы с дронами
Александр
13:41
А ещё возмущались, что Россия не хочет рыбу после слива воды с Фукусимы брать. Кушайте, кушайте, у Вас еще не то появляется начнёт.(((
В Японии беспокоятся из-за роста случаев заболевания синдромом стрептококкового токсического шока
Шава на Коммунистической
13:41
Ждём ответный ход шешуна, примотать ардуинку с экраном с деревянному сральнику системы "очко". Для автоматической жопомойки и анализатора состава гомна.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
ExtenZ
13:33
дроны сделай Xимбаль, там 142% $$
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Chesh1re_Cat
13:27
Даже если палас сделает норм аккумулятор, то этого будет мало для покупки. 7pro был последним достойным внимания.
OnePlus обещает представить новую технологию аккумуляторов для мобильных устройств
OgoGoLog
13:25
Ну сетка налила воды, по факту не ответив на вопрос. Вы трансукропы на прямые вопросы так же отвечаете.
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
OgoGoLog
13:21
Да, Киевской Народной Республике быть!!!
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
OgoGoLog
13:17
"его контролирует Украина" "Пока" контролирует. В предложении о начале переговоров от РФ всё о Херсоне сказано. Иначе "до последнего украинца", а там уже никому кроме РФ Херсон и не будет нужен. "Кто ...
После ответа "Алисы" о принадлежности Крыма, в "Яндекс" могут провести прокурорскую проверку
Nvidia&Intel Hater
13:15
Фотки тебя с пидаром тарментом везде где ток ты клюв свой будешь петушара опущенная разевать будешь,будут появлятся.хер ты в покое теперь жить будешь чмо.Я не пожалею времени и с десятка логинов тебя ...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем