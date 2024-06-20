Украина заявляет, что борется с коррупцией столь же яростно, как и с Россией. Однако Соединенные Штаты и другие западные страны настаивают, что этих усилий все еще недостаточно. Возникшая напряженность представляет постоянную угрозу получению Украиной жизненно важной экономической и военной помощи.

Борьба с коррупцией на Украине привлекает все больше внимания на международном уровне. Киев утверждает, что делает серьезные шаги в этом направлении, однако Вашингтон и его союзники по-прежнему не удовлетворены темпами и результатами этой работы. Возникшее напряжение между Украиной и ее западными спонсорами ставит под угрозу предоставление Киеву жизненно важной помощи.

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Почти каждый месяц украинские власти сообщают о новых громких арестах и увольнениях высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции. Так, в мае Национальное антикоррупционное бюро обвинило бывшего заместителя главы администрации президента в "незаконном обогащении", а в апреле Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ после сообщений о том, что его жена приобрела дорогостоящую квартиру в Киеве. Украинские чиновники утверждают, что эти меры свидетельствуют об их решительных и успешных усилиях по борьбе со взяточничеством.

Однако Запад крайне скептичен. Американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, неоднократно призывали Украину к дальнейшим шагам, таким как создание "сильной и предсказуемой нормативно-правовой среды", обеспечение "открытой и честной конкуренции", повышение прозрачности и верховенства закона. Блинкен даже заявил, что "победа в войне с коррупцией" столь же важна для будущего Украины, как и "победа на поле боя".

Такая позиция вызвала недовольство в Киеве. Украинские официальные лица жалуются, что Запад часто использует стереотип о коррумпированности Украины как предлог для задержки или противодействия предоставлению жизненно необходимой помощи. Они считают, что обвинения в коррупции порой являются проявлением лицемерия, поскольку многие европейские страны также сталкиваются с подобными проблемами.

Тем не менее, Украина не может игнорировать требования Запада, понимая, что миллиарды долларов помощи напрямую зависят от прогресса в борьбе с коррупцией. Киев предпринял ряд шагов, создав новые антикоррупционные органы после Майдана 2014 года. Однако, по оценкам экспертов, коррупция по-прежнему глубоко укоренена в "структуре власти" Украины, основанной на олигархическом контроле и взяточничестве на высшем уровне. И пока Украина продолжает эту битву, Запад будет внимательно следить за прогрессом, увязывая дальнейшую помощь с конкретными результатами.