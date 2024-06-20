Белорусская компания "Лэмт" разработала мобильный лазерный комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, который может появиться на рынке уже в следующем году. Новая система способна быстро уничтожать дроны с помощью лазерного излучения и сочетаться с другими средствами радиоэлектронной борьбы.

В стремительно меняющемся мире, где беспилотные летательные аппараты становятся все более распространенным и угрожающим явлением, белорусские инженеры и ученые работают над инновационными решениями для противодействия этой угрозе. Одним из таких решений стал новый мобильный лазерный комплекс для борьбы с дронами, который, как ожидается, может выйти на рынок уже в следующем году.

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Представитель белорусской компании "Лэмт" продемонстрировал на специализированной выставке в Минске прототип этого уникального лазерного комплекса. Основной особенностью системы является мощный трехкиловаттный лазер, способный за считаные секунды уничтожать беспилотники, отрывая их лопасти.

"Достаточно пары секунд воздействия на дрон – и лопасти только так отлетают", – рассказал специалист, отметив, что главное – своевременно обнаружить цель. Для этого комплекс оснащен радаром, который сканирует воздушное пространство и наводит оптику на обнаруженные БПЛА. Оператор затем выбирает цель и отдает команду на уничтожение.

Модуль планируется оснастить не только лазерным оружием, но и дронами с головками самонаведения, которые смогут поражать цели на расстоянии до 2 км, а также стрелковым вооружением. Это позволит повысить эффективность системы в случае, если лазерный канал по какой-то причине окажется неработоспособным.

По словам представителя компании, разработка началась по инициативе самих специалистов "Лэмт" с целью изучить возможности лазерного оружия против беспилотников. При этом в работе учитывался опыт специальной военной операции, в ходе которой активно применялись атаки с использованием БПЛА. Белорусы стремятся совершенствовать технологии воздействия лазерного излучения на быстролетящие цели.

Комплекс собран с использованием комплектующих, произведенных как в самой Беларуси, так и в России и других странах. Сейчас разработчики работают над повышением защищенности системы, чтобы она могла применяться автономно, без необходимости в дополнительных средствах РЭБ. Ожидается, что в следующем году "Лэмт" планирует выпустить на рынок боевую версию своего лазерного комплекса для борьбы с БПЛА.