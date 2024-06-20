На крупной оборонной выставке во Франции Украина представила новый ударный беспилотник "Булава", который можно считать аналогом российского "Ланцета". Как и его российский собрат, украинский дрон-камикадзе обладает внушительными боевыми характеристиками.

В условиях продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной, стороны постоянно ищут новые технологические решения для усиления своих позиций на поле боя. Одним из таких решений стал новый украинский дрон-камикадзе "Булава", представленный на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции.

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Украинский беспилотник "Булава" имеет ряд характеристик схожих с российским "Ланцетом". Как и его российский аналог, украинский дрон выполнен в Х-образной конфигурации крыла. Его взлетная масса достигает 11 кг, при этом вес боеголовки составляет 3,6 кг. Эта боевая часть сочетает в себе возможности кумулятивного, бронебойного и термобарического воздействия на цель.

Дрон развивает крейсерскую скорость до 100 км/ч и может находиться в воздухе более 50 минут. Размах крыльев "Булавы" - около 1,6 м, длина фюзеляжа - около 1,5 м. Дрон оснащен технологией "машинного зрения", которая позволяет ему автоматически обнаруживать и сопровождать цель. Кроме того, "Булава" отличается повышенной устойчивостью к воздействию средств РЭБ, что дает оператору возможность управлять им в условиях сильного подавления.

Запуск дрона осуществляется с катапульты, а его радиус действия превышает 60 км. Он способен наносить удары как по выбранной цели, так и по заданным координатам.