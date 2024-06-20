Украина вскоре получит ожидаемые истребители F-16, но украинский генерал предупреждает, что они вряд ли смогут кардинально изменить ход боевых действий на фронте.

Военный конфликт на Украине уже несколько лет находится в центре внимания мировой общественности. Стороны постоянно ищут новые пути усиления своих позиций на поле боя, в том числе и за счет современных образцов вооружений. В этом контексте особое внимание привлекают недавние сообщения о передаче Украине истребителей F-16 – одних из наиболее передовых многоцелевых самолетов четвертого поколения. Однако, как выяснилось, далеко не все военачальники Украины возлагают большие надежды на этот шаг Запада.

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По мнению украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, эти самолеты вряд ли смогут кардинально изменить ход боевых действий на украинском фронте. В интервью Al Jazeera генерал отметил целый ряд недостатков F-16, которые будут существенно ограничивать их применение.

Крайне важно, по словам генерала то, что истребители F-16 имеют довольно слабое шасси и низко расположенный воздухозаборник, что делает их требовательными к качеству взлетно-посадочных полос. Кроме того, вооружение, которое Запад планирует поставить Украине, также весьма ограничено. Так, ракеты класса "воздух-воздух" будут иметь дальность всего 120 км, в то время как российские ракеты могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

"Говорят, что F-16 — это манна небесная. Но это далеко не так", - с иронией заметил Романенко. По его мнению, украинские летчикам предстоит основательная переподготовка, так как они привыкли к управлению советскими самолетами МиГ-29 и Су-27.

Именно поэтому, скорее всего, F-16 будут использоваться ВСУ лишь в качестве носителей высокоточного оружия, например, американских бомб GBU или французских AASM, а не для непосредственного воздушного боя. При этом, для обеспечения безопасности самих истребителей, Киев планирует разместить часть из них на аэродромах Восточной Европы, например, в Польше.

Российская компания "Форэс" уже пообещала выплату в 15 миллионов рублей за первый сбитый украинский F-16.