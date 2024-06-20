Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI заключил партнерские соглашения с Dell Technologies и Super Micro Computer для обеспечения мощностей суперкомпьютера, необходимых для развития своих передовых моделей ИИ. Новый суперкомпьютер должен стать ключевой частью следующих версий чат-бота Grok от xAI.

В гонке за технологическое превосходство в сфере искусственного интеллекта Илон Маск делает смелый ход, расширяя вычислительные мощности своего стартапа xAI. Недавно стало известно, что компании Dell Technologies и Super Micro Computer будут поставлять серверные стойки для грядущего суперкомпьютера, который станет основой для развития следующих версий ИИ-чат-бота Grok.

реклама

Как сообщил сам Маск в социальной сети X, Dell будет собирать половину стоек для этого суперкомпьютера. В ответ на другие вопросы, миллиардер также назвал в качестве партнера, производителя серверов Super Micro. Представители Super Micro, базирующейся в Сан-Франциско компании, известной своими тесными связями с производителями микросхем, в том числе Nvidia, подтвердили агентству Reuters свое партнерство с xAI.

Для обучения своих моделей искусственного интеллекта xAI, таких как Grok, требуются колоссальные вычислительные мощности – десятки тысяч энергоемких чипов, которых на рынке не хватает. Ранее Маск говорил, что для обучения Grok 2 потребовалось около 20 000 графических процессоров Nvidia H100, а для следующих версий понадобится до 100 000 таких чипов.

Генеральный директор Dell Майкл Делл в свою очередь заявил, что компания строит "фабрику искусственного интеллекта" вместе с лидером отрасли Nvidia, которая станет основой для следующей версии чат-бота Grok. По информации западных СМИ, Маск рассчитывает запустить этот суперкомпьютер к осени следующего года.

Таким образом, xAI Илона Маска расширяет свои вычислительные возможности, заручившись поддержкой крупных игроков отрасли. Это важный шаг в реализации амбициозных планов компании по созданию передовых моделей искусственного интеллекта, способных конкурировать с ChatGPT и другими лидерами рынка.

Для Super Micro сделка с xAI станет большой победой, а также будет означать тесные отношения с Nvidia. Финансовый директор Super Micro Дэвид Вейганд заявил на недавней инвестиционной конференции, что единственное, что сдерживает рост компании, — это предложение. Он добавил, что конкуренция за инфраструктуру искусственного интеллекта будет только обостряться.