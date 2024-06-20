Правительство США одобрило масштабную поставку дронов-камикадзе Тайваню. Барражирующие боеприпасы различных типов дадут Тайваню возможности для нанесения ударов по десантным кораблям, наземным целям и даже крупным надводным кораблям.

Обуславливая свои действия растущей напряженностью между Тайванем и Китаем, правительство США приняло решение о масштабной поставке дронов-камикадзе на остров. Эти относительно недорогие, но высокоэффективные ударные беспилотники должны стать, по мнению Пентагона, ключевым элементом стратегии "адского пейзажа", которая призвана отпугнуть возможное вторжение Китая.

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Согласно недавней статье, опубликованной в The War Zone, стало ясно, что США одобрили продажу Тайваню более тысячи барражирующих боеприпасов, известных как дроны-камикадзе. Речь идет о беспилотниках Switchblade 300 и ALTIUS 600M, которые Штаты опробовали на Украине.

The War Zone пишет, что барражирующие боеприпасы могут быть использованы для атак на военные корабли, особенно десантные, пытающиеся высадиться на остров. Более крупные ALTIUS 600M также могут применяться для создания обширных устойчивых ячеистых сенсорных сетей, значительно повышая эффективность прицеливания для других тайваньских вооружений и общую ситуационную осведомленность.

Тайваньские войска уже отрабатывают применение противотанковых ракет и другого оружия против десантных кораблей и бронетехники противника, и дроны-камикадзе значительно расширят возможности таких действий.

Switchblade 300 и ALTIUS 600M представляют собой две различные категории барражирующих боеприпасов. Первые – компактные, переносные системы с ограниченной дальностью, но высокой мобильностью, а вторые – более крупные, но с большим радиусом действия, с возможностью их применения против удаленных морских целей. В совокупности эти ударные беспилотники по мнению Вашингтона станут ключевым элементом обороны Тайваня.









Вместе с тем стоит понимать, что на сегодняшний день против подобного рода оружия защищающаяся сторона может предложить довольно действенные контрмеры.

Вот некоторые возможные защитные меры против атак дронов, которые по признанию Запада успешно применяют сейчас ВС РФ:

1. Системы противовоздушной обороны: установка современных зенитно-ракетных комплексов, пушек для поражения низколетящих целей, и радаров для раннего обнаружения небольших беспилотных аппаратов.

2. Радиоэлектронная борьба: развертывание систем глушения/подавления радиоканалов управления для срыва наведения обычных беспилотников и дронов-камикадзе в том числе.

3. Мобильность и диверсификация: повышение мобильности войск и распределение важных объектов, чтобы затруднить их поражение массированными атаками дронов.

Безусловно, что о подобного рода противодействии осведомлены в правительстве США, которое одобряет поставки таких боеприпасов подразумевая, что "простая попытка сбить все эти дроны приведет к потере ценного противовоздушного оружия из имеющегося в наличии у Китая".