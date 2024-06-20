Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Тайвань вооружат дронами-камикадзе: США одобрили сделку на поставку более 1000 единиц
Правительство США одобрило масштабную поставку дронов-камикадзе Тайваню. Барражирующие боеприпасы различных типов дадут Тайваню возможности для нанесения ударов по десантным кораблям, наземным целям и даже крупным надводным кораблям.

Обуславливая свои действия растущей напряженностью между Тайванем и Китаем, правительство США приняло решение о масштабной поставке дронов-камикадзе на остров. Эти относительно недорогие, но высокоэффективные ударные беспилотники должны стать, по мнению Пентагона, ключевым элементом стратегии "адского пейзажа", которая призвана отпугнуть возможное вторжение Китая.

реклама

Согласно недавней статье, опубликованной в The War Zone, стало ясно, что США одобрили продажу Тайваню более тысячи барражирующих боеприпасов, известных как дроны-камикадзе. Речь идет о беспилотниках Switchblade 300 и ALTIUS 600M, которые Штаты опробовали на Украине.

The War Zone пишет, что барражирующие боеприпасы могут быть использованы для атак на военные корабли, особенно десантные, пытающиеся высадиться на остров. Более крупные ALTIUS 600M также могут применяться для создания обширных устойчивых ячеистых сенсорных сетей, значительно повышая эффективность прицеливания для других тайваньских вооружений и общую ситуационную осведомленность.  
Тайваньские войска уже отрабатывают применение противотанковых ракет и другого оружия против десантных кораблей и бронетехники противника, и дроны-камикадзе значительно расширят возможности таких действий.

Switchblade 300 и ALTIUS 600M представляют собой две различные категории барражирующих боеприпасов. Первые – компактные, переносные системы с ограниченной дальностью, но высокой мобильностью, а вторые – более крупные, но с большим радиусом действия, с возможностью их применения против удаленных морских целей. В совокупности эти ударные беспилотники по мнению Вашингтона станут ключевым элементом обороны Тайваня.



Вместе с тем стоит понимать, что на сегодняшний день против подобного рода оружия защищающаяся сторона может предложить довольно действенные контрмеры.  

Вот некоторые возможные защитные меры против атак дронов, которые по признанию Запада успешно применяют сейчас ВС РФ:

1. Системы противовоздушной обороны: установка современных зенитно-ракетных комплексов, пушек для поражения низколетящих целей, и радаров для раннего обнаружения небольших беспилотных аппаратов.

2. Радиоэлектронная борьба: развертывание систем глушения/подавления радиоканалов управления для срыва наведения обычных беспилотников и дронов-камикадзе в том числе.

3. Мобильность и диверсификация: повышение мобильности войск и распределение важных объектов, чтобы затруднить их поражение массированными атаками дронов.

Безусловно, что о подобного рода противодействии осведомлены в правительстве США, которое одобряет поставки таких боеприпасов подразумевая, что "простая попытка сбить все эти дроны приведет к потере ценного противовоздушного оружия из имеющегося в наличии у Китая".

#сша #китай #тайвань #дроны-камикадзе #барражирующие боеприпасы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
55
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
6
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
13
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
3
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
6
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
18
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4
Китай провёл ключевое испытание перед пилотируемой миссией на Луну
1
Lemfofit представила умные часы Lem 4 с измерением ЭКГ и уровнем сахара в крови
+
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2

Популярные статьи

Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
13
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
221
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
99
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
11
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
15
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
10:59
лол! особенно на фоне того, что игру отрубили куче народу, так как ее нельзя привязать к сервису Сони, ладно у нас, а прибалтам например за что досталось?? да что там.. они больше 100 стран забанили и...
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
Артём Николаев
10:54
Запад без особых превозмоганий противостоял СССР, в который входила и Россия, и та самая Украина, и всякие узбеки с казахами. И вообще Варшавскому договору. Какие проблемы могут быть в случае поражени...
МИД Украины: Мы зависим от Запада в той же степени, что и он от нас
Levs05
10:54
Тут не в кадрах дело а совсем в другом.. За 4 месяца у Palit зажужжали вентили и поднялась темпа с 64 до 70 гр. т.е. получается они дерут за карту 800+ баксов, и при этом еще экономят на термопасте? ...
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
Такой то
10:50
свинку погулять выпустили?
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Smokerman
10:48
Кстати, сегодня наткнулся на очень любопытную новость, которая на самом деле ни для кого не новость. Так что, жду следующую статейку с заголовком "Вечно кривой шиндус снова поломался после обновления"...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Артём Николаев
10:47
Скажут. Поставят металлолом, напишут по бумагам, что цена лярд долларов, на который выдадут туземцам кредит, а потом - вжух - всё взорвалось. А кредит остался.
В Белом доме заявили, что переданные Киеву истребители F-16 будут размещаться на территории Украины
Red Line
10:47
Вот это щедрость! При средней стоимости под 2 ляма
В РФ подешевели четыре китайских модели авто: разница составила от 20 до 100 тыс рублей
Михаил Викторов
10:46
Запускать нужно не по военным объектам а по Шольцу
Эксперт Циглер: Гиперзвуковая ракета ВС РФ долетит до Берлина за 5 минут
Smokerman
10:44
>>что будет дальше? Без понятия, но что-то явно будет... Пожар будет, пожар неизбежен.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Red Line
10:43
Вполне уместный вопрос он задал, что не так?
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем