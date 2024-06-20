Компания Ajazz выпустила на китайский рынок новую высокотехнологичную игровую мышь M259, дизайн которой вдохновлен культовым автомобилем Ferrari Testarossa. Мышь отличается впечатляющими техническими характеристиками, инновационными особенностями и тремя режимами подключения.





В мире высокотехнологичных гаджетов каждый производитель стремится выделиться среди конкурентов, предлагая уникальные решения. Именно такой подход продемонстрировала компания Ajazz, выпустив свою новую игровую мышь M259, которая привлекает внимание не только впечатляющими техническими характеристиками, но и ярким дизайном, вдохновленным легендарным суперкаром Ferrari Testarossa.

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Ajazz M259 — это игровая мышь, которая отличается от традиционных моделей своим уникальным обликом, разработанным с оглядкой на культовый дизайн Ferrari Testarossa. Этот смелый подход не только создает привлекательный внешний вид, но и имеет практическое применение – корпус из магниево-алюминиевого сплава в сочетании с герметичной верхней крышкой из прочного пластика помогает избежать неприятных ощущений холода во время длительных игровых сессий и предохраняет мышь от попадания пыли и жидкостей.

Несмотря на яркий дизайн, Ajazz M259 сфокусирована на производительности. Вес мыши составляет всего 64 граммов, что позволяет совершать молниеносные движения и снижает утомляемость во время продолжительных игр. В качестве сенсора используется популярный у геймеров PixArt PAW3395, обеспечивающий точное отслеживание и высокую скорость реагирования. Разрешение достигает 26 000 DPI, а частота опроса сенсора составляет 1 кГц, гарантируя минимальную задержку между движениями пользователя и отображением их в игре.

Для удобства пользователей M259 предлагает три режима подключения на выбор: проводное соединение с минимальной задержкой, беспроводное 2,4G для свободной организации рабочего места и Bluetooth для работы с ноутбуками и другими устройствами. Встроенный аккумулятор емкостью 350 мАч обеспечивает до 54 часов автономной работы в режиме 2,4G и до 55 часов в Bluetooth-режиме без необходимости подзарядки. Для долговечности в мыши используются высококачественные микропереключатели Huano Blue Translucent Dot, рассчитанные на 80 миллионов нажатий.

Дoступные цвета Ajazz M259 – матовый черный, белый и красный. Новинка уже доступна на китайском рынке и, несомненно, привлечет внимание как геймеров, так и ценителей уникального дизайна.



