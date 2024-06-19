Европейский ракетный концерн MBDA разработал новую крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которая по своим характеристикам сопоставима с российскими ракетами средней дальности. Ракета вызывает серьезную обеспокоенность Москвы и может стать новым фактором сдерживания в противостоянии между Западом и Россией.

Холодная война давно закончилась, но соперничество между Западом и Россией за военное превосходство в Европе, к сожалению, продолжается, причем, не по инициативе РФ. На этом фоне громкое заявление компании MBDA о создании новой крылатой ракеты наземного базирования Land Cruise Missile (LCM) не может не вызывать беспокойства в Москве. Этот шаг Европа объясняет, как ответ на наращивание Россией своих ракетных арсеналов.

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Европейский ракетный конгломерат MBDA выводит на рынок крылатых ракет наземного базирования свою новую разработку – Land Cruise Missile (LCM). Ракета будет представлена на оборонной выставке Eurosatory в Париже на этой неделе.

По словам генерального директора MBDA Эрика Беранже, новая система LCM "дополняет комплексный портфель решающих европейских суверенных решений MBDA". Опираясь на опыт создания крылатых ракет для ВМФ, MBDA продемонстрировала способность охватить весь спектр требований военных заказчиков.

Новая ракета LCM основана на морской крылатой ракете (NCM) MBDA, которая была частично разработана на базе компонентов крылатой ракеты воздушного базирования SCALP-EG, поставлявшейся сейчас НАТО на Украину. По сравнению с NCM, LCM имеет более крупные размеры, другую конструкцию фюзеляжа и значительно большую дальность полета.

Согласно доступной информации, LCM обладает "высокой живучестью при прорыве через комплексные системы ПВО противника" благодаря "уменьшенной радиолокационной эффективности и способности следовать за местностью", а также "высокоточной возможностью синхронизированного времени наведения на цель (STOT)". По своим характеристикам новая европейская ракета сопоставима с российскими крылатыми ракетами средней дальности.

Возобновление интереса Запада к наземным крылатым ракетам большой дальности стало возможным после выхода США в 2019 году из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Получается, что теперь все европейские страны получают возможность развертывать такие вооружения, что может стать неким фактором давления на Россию.