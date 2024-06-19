Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
MBDA представляет наземную крылатую ракету Land Cruise Missile для противостояния российским ракетам
Европейский ракетный концерн MBDA разработал новую крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которая по своим характеристикам сопоставима с российскими ракетами средней дальности. Ракета вызывает серьезную обеспокоенность Москвы и может стать новым фактором сдерживания в противостоянии между Западом и Россией.

Холодная война давно закончилась, но соперничество между Западом и Россией за военное превосходство в Европе, к сожалению, продолжается, причем, не по инициативе РФ. На этом фоне громкое заявление компании MBDA о создании новой крылатой ракеты наземного базирования Land Cruise Missile (LCM) не может не вызывать беспокойства в Москве. Этот шаг Европа объясняет, как ответ на наращивание Россией своих ракетных арсеналов.

реклама

Европейский ракетный конгломерат MBDA выводит на рынок крылатых ракет наземного базирования свою новую разработку – Land Cruise Missile (LCM). Ракета будет представлена на оборонной выставке Eurosatory в Париже на этой неделе.

По словам генерального директора MBDA Эрика Беранже, новая система LCM "дополняет комплексный портфель решающих европейских суверенных решений MBDA". Опираясь на опыт создания крылатых ракет для ВМФ, MBDA продемонстрировала способность охватить весь спектр требований военных заказчиков.

Новая ракета LCM основана на морской крылатой ракете (NCM) MBDA, которая была частично разработана на базе компонентов крылатой ракеты воздушного базирования SCALP-EG, поставлявшейся сейчас НАТО на Украину. По сравнению с NCM, LCM имеет более крупные размеры, другую конструкцию фюзеляжа и значительно большую дальность полета.

Согласно доступной информации, LCM обладает "высокой живучестью при прорыве через комплексные системы ПВО противника" благодаря "уменьшенной радиолокационной эффективности и способности следовать за местностью", а также "высокоточной возможностью синхронизированного времени наведения на цель (STOT)". По своим характеристикам новая европейская ракета сопоставима с российскими крылатыми ракетами средней дальности.

Возобновление интереса Запада к наземным крылатым ракетам большой дальности стало возможным после выхода США в 2019 году из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Получается, что теперь все европейские страны получают возможность развертывать такие вооружения, что может стать неким фактором давления на Россию.

#россия #европа #крылатая ракета #дальность #наземное базирование
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
В России предложили ужесточить медкомиссию и запретить людям старше 70 лет получать права
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
35
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
6
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В 2024-2025 годах в Подмосковье откроются 4 мусоросжигательных завода
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
15
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
Система LineageOS 21 получает официальную поддержку игровой консоли Nintendo Switch
2
Языковая модель GPT-4 прошла тест Тьюринга
2

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
15
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
143
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
53
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
35
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2

Сейчас обсуждают

Блейд
18:20
Хорошо попробую, Но я очень сомневаюсь то что в этом причина. Эта херня меня уже 2 года преследуют, уже и процессоры менял, и видеокарты менял, и блок питания менял, вот только материнская плата остав...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Alex Palex
18:19
кто как не коммунисты должны бороться с нацизмом.
Договор между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии
vl
18:18
пусть процессор поработает на фиксированной частоте и не сбрасывает напряжение
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Блейд
18:17
Спасибо за совет, посмотрю. А раньше не догадывался. А если допустим нету?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:17
посмотри на мамке где болты прикручиваешь снизу есть там чернота.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Dark_Cloud
18:16
Ну нааадо же, ИИ обосралси никогда такого не было, и вот опять полагаясь на искусственный, можно ненароком и естественный интеллект утратить
Умный алгоритм McDonald's оказался слишком глупым и не справился с обслуживанием голодных клиентов
Блейд
18:15
Так материнская плата же к корпусу прикручивается, может быть надо какие-нибудь резиновые прокладки поставить? Да я не думаю то что блок питания он у меня новый и не ноунейм какой-нибудь подвал
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:15
коротит это или пробивает где-то или плохой контакт. и пробивать также может в самом блоке питания.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Блейд
18:14
А как понять что где коротит? Есть возможность как-нибудь заземление поставить? Кстати действительно, когда эта херня начала только появляться, я начал думать то что нету заземления в системнике или м...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:13
коротит где-то вот и бьет током. провода перенюхай мать все нюхай и найдешь причину.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем