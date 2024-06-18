Китайская аэрокосмическая корпорация CASC провела комплексные испытания первой ступени ракеты-носителя, предназначенной для доставки тайконавтов на Луну. Этот успешный эксперимент знаменует важный этап в реализации амбициозной лунной программы Китая.

Космическая индустрия Китая стремительно развивается, наращивая возможности по освоению дальнего космоса. Очередным подтверждением этого стали успешные огневые испытания ключевого элемента новой ракеты, которая должна будет доставить китайских астронавтов на поверхность Луны.

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Главный разработчик космической техники в Поднебесной, корпорация CASC, провела комплексные испытания первой ступени ракеты-носителя Long March 10. Эта ракета предназначена для осуществления пилотируемых миссий на Луну, цель которых – высадка китайских тайконавтов на поверхность спутника Земли до 2030 года. Тесты прошли 14 июня в районе Фэнтай в Пекине и были признаны полностью успешными.

На специальном испытательном стенде диаметром 5 метров специалисты CASC запустили сразу три жидкостных ракетных двигателя YF-100K, которые будут использоваться на первой ступени ракеты Long March 10. По словам инженеров, двигатели показали стабильную и надежную работу. Это важное достижение, поскольку финальная конфигурация первой ступени предусматривает установку сразу семи таких двигателей.





Успешные статические огневые испытания стали ключевым этапом на пути реализации амбициозной китайской лунной программы. Её целью является высадка тайконавтов на Луну раньше, чем это планирует сделать NASA в рамках миссии "Артемида 3" - на 4 года раньше, к 2030 году. "Это испытание заложило прочную основу для наших дальнейших разработок и реализации пилотируемых лунных миссий", - отметил инженер CASC Сюй Хунпин.

Следующим шагом станет дополнительное испытание первой ступени, которое позволит проверить её работу в различных режимах. После успешного завершения этих работ ракета Long March 10 будет готова к выполнению первых пилотируемых полетов к Луне. Планируется, что она выведет на лунную орбиту космический корабль "Мэнчжоу" с экипажем, а затем высадит двух тайконавтов на поверхность естественного спутника нашей планеты.