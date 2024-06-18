Компания Xreal готовится к мировому запуску свое новое AR-устройство Beam Pro, которое сочетает в себе широкие возможности Android c портативным крупным дисплеем.

Производители AR-девайсов постоянно экспериментируют с новыми формами и технологиями, чтобы сделать дополненную реальность более доступной и удобной для пользователей. Xreal, китайская компания, известная своими AR-очками, решила выйти за рамки и предложить нечто особенное – гибридное AR-устройство Beam Pro, которое сочетает в себе лучшее от смартфонов и AR-гарнитур.

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Xreal Beam Pro — это своего рода компактный Android-компьютер с крупным 6,5-дюймовым экраном, который предназначен для использования в связке с AR-очками Xreal. Устройство работает на базе Android 14 и сохраняет привычный пользователям форм-фактор смартфона, что должно облегчить адаптацию к новому классу гаджетов. Базовая модель имеет Wi-Fi 6, а есть дополнительная модель 5G — она не может обрабатывать голосовые вызовы (это не телефон!), но может осуществлять потоковую передачу на ходу без помощи телефона.

Beam Pro оснащен производительным чипсетом Snapdragon, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенного хранилища. Пользователи смогут самостоятельно снимать панорамные фото и видео при помощи двух 50-мегапиксельных камер. Контент можно смотреть как на экране самого Beam Pro, так и в AR-очках.

Основной фишкой устройства является его интеграция с AR-гарнитурами Xreal. Когда Beam Pro подключается к очкам, экран превращается в сенсорную панель для управления контентом и приложениями. Кроме того, Beam Pro может использоваться как аэромышь благодаря встроенным акселерометру и гироскопу.

Что касается функциональности, Beam Pro полностью совместим с Google Play Store, позволяя пользователям устанавливать миллионы Android-приложений, включая популярные сервисы потокового видео. Устройство также поддерживает игровые сервисы вроде Steam Link, Xbox Cloud Gaming и Nvidia CloudXR.

Стоит отметить, что Beam Pro оказался весьма доступным по цене. Базовая модель с Wi-Fi 6 и 128 ГБ памяти предлагается уже сейчас для США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Чехии, Китая, а Япония, Корея получит их 1 июля всего за $200 – примерно столько же, сколько стоит средний Android-смартфон.