Ученые из Массачусетского технологического института сделали важное открытие в рамках многолетнего поиска разгадки тайны темной материи. Они выяснили, что первичные черные дыры, образовавшиеся в самые ранние моменты после Большого взрыва, могут быть связаны с этим невидимым веществом, которое составляет значительную часть Вселенной.

Загадка темной материи стала одной из самых больших головоломок современной космологии. Астрономы уже около 50 лет пытаются понять, что представляет собой это невидимое вещество, которое, по их расчетам, в пять раз больше обычной материи, из которой состоят звезды, планеты и мы сами. Новое исследование ученых из Массачусетского технологического института проливает свет на возможное решение этой головоломки, связывая темную материю с необычными черными дырами, возникшими прямо после Большого взрыва.

реклама

Еще в 1970-х годах американские астрономы Вера Рубин и У. Кент Форд доказали существование темной материи, наблюдая, как звезды в спиральных галактиках движутся слишком быстро, чтобы удерживаться гравитацией видимой материи. Единственное возможное объяснение - наличие огромного количества невидимого вещества, сцепляющего галактики воедино.

С тех пор ученые выдвигали множество предположений о природе темной материи - от неизвестных субатомных частиц до дополнительных измерений пространства. Одна из самых интригующих идей принадлежит знаменитому физику Стивену Хокингу, который еще в начале исследований предположил, что темная материя может быть спрятана в черных дырах, возникших сразу после Большого взрыва.

Новая работа исследователей из МТИ во главе с Дэвидом Кайзером и Эльбой Алонсо-Монсальве подтверждает эту гипотезу Хокинга и позволяет заглянуть в механизм образования таких первичных черных дыр. Оказывается, они возникли ещё до формирования протонов и нейтронов – в самую первую квинтиллионную долю секунды после Большого взрыва, поглощая свободно существовавшие в ту пору кварки и глюоны.

Эти первичные черные дыры по своим свойствам сильно отличаются от тех, что образуются в результате гравитационного коллапса звезд. Они были намного меньше – размером с астероид, сжатый до объема одного атома. И в процессе их формирования должен был образоваться еще один тип экзотических черных дыр, обладающих уникальным "цветовым зарядом", характерным для кварков и глюонов.

Если достаточное количество этих первичных черных дыр действительно сохранилось в Галактике до наших дней, они могут составлять всю или значительную часть загадочной темной материи. Ученые отмечают, что их существование могло даже повлиять на соотношение между протонами и нейтронами на самых ранних этапах эволюции Вселенной.

Дальнейшие наблюдения с помощью новейших телескопов и гравитационных детекторов, по мнению авторов исследования, могут подтвердить существование этих экзотических объектов и пролить свет на многолетнюю загадку темной материи.