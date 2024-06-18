Samsung, мировой технологический партнер Олимпийских игр, представляет захватывающие планы по использованию инновационных технологий Galaxy для создания уникального опыта на Олимпийских играх 2024 года в Париже. От трансляции церемонии открытия с новаторским маршрутом до виртуального участия в парусных гонках, компания стремится обеспечить беспрецедентную близость между болельщиками и спортсменами.

В современном мире, где мобильные технологии играют все более важную роль, компания Samsung, как ведущий мировой партнер Олимпийских игр, продолжает удивлять и вдохновлять болельщиков по всему миру. Их стремление к инновациям и желание сблизить людей со спортом привели к поистине впечатляющим планам, которые обещают полностью преобразовать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Компания Samsung, которая является мировым технологическим партнером Олимпийских игр на протяжении почти трех десятилетий, стремится вывести взаимодействие болельщиков с Олимпийскими играми на новый уровень. Как заявила Стефани Чой, исполнительный вице-президент и руководитель отдела маркетинга подразделения мобильных электронных технологий Samsung, "для нас большая честь тесно сотрудничать с МОК и OBS, чтобы предоставить высококачественные кадры, которые станут частью серии новинок Парижских игр 2024 года и еще больше приблизят болельщиков дома и на местах".

Первое новшество — это уникальная церемония открытия Олимпийских игр, которая впервые пройдет за пределами стадиона. В Париже 2024 года 10 500 спортсменов проплывут по Сене на лодках, отведенных для каждой национальной делегации. Чтобы приблизить домашних болельщиков к этому зрелищу, Samsung установит более 200 смартфонов Galaxy S24 Ultra на носу и по бокам каждого из 85 спортивных судов, транслируя высококачественные HDR-кадры через частную сеть 5G от Orange.

Еще одним новшеством станет использование технологии Galaxy S24 Ultra на соревнованиях по парусному спорту в Марселе. Samsung установит свои флагманские устройства на каждую участвующую яхту, позволяя болельщикам буквально почувствовать себя частью захватывающего действия вместе со своими любимыми олимпийцами. Для обеспечения высокого качества видео и бесперебойной связи в различных водных и погодных условиях потребовались месяцы исследований, разработок и испытаний в тесном сотрудничестве с OBS и Orange.

Партнерство Samsung с Олимпийскими играми имеет глубокие корни – от первой программы "Позвони домой", позволившей спортсменам связаться с семьями, до приложения Wireless Olympic Works, которое стало первым официальным мобильным сервисом Олимпийских игр. Компания также поставляла более 120 000 мобильных устройств спортсменам и персоналу с 1998 года. Теперь же Samsung вновь демонстрирует свою приверженность к передовым технологиям, стремясь сблизить болельщиков со спортсменами как никогда ранее.