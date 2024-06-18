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Samsung Galaxy S24 Ultra будет транслировать церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года
Samsung, мировой технологический партнер Олимпийских игр, представляет захватывающие планы по использованию инновационных технологий Galaxy для создания уникального опыта на Олимпийских играх 2024 года в Париже. От трансляции церемонии открытия с новаторским маршрутом до виртуального участия в парусных гонках, компания стремится обеспечить беспрецедентную близость между болельщиками и спортсменами.

В современном мире, где мобильные технологии играют все более важную роль, компания Samsung, как ведущий мировой партнер Олимпийских игр, продолжает удивлять и вдохновлять болельщиков по всему миру. Их стремление к инновациям и желание сблизить людей со спортом привели к поистине впечатляющим планам, которые обещают полностью преобразовать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Компания Samsung, которая является мировым технологическим партнером Олимпийских игр на протяжении почти трех десятилетий, стремится вывести взаимодействие болельщиков с Олимпийскими играми на новый уровень. Как заявила Стефани Чой, исполнительный вице-президент и руководитель отдела маркетинга подразделения мобильных электронных технологий Samsung, "для нас большая честь тесно сотрудничать с МОК и OBS, чтобы предоставить высококачественные кадры, которые станут частью серии новинок Парижских игр 2024 года и еще больше приблизят болельщиков дома и на местах".

Первое новшество — это уникальная церемония открытия Олимпийских игр, которая впервые пройдет за пределами стадиона. В Париже 2024 года 10 500 спортсменов проплывут по Сене на лодках, отведенных для каждой национальной делегации. Чтобы приблизить домашних болельщиков к этому зрелищу, Samsung установит более 200 смартфонов Galaxy S24 Ultra на носу и по бокам каждого из 85 спортивных судов, транслируя высококачественные HDR-кадры через частную сеть 5G от Orange.

Еще одним новшеством станет использование технологии Galaxy S24 Ultra на соревнованиях по парусному спорту в Марселе. Samsung установит свои флагманские устройства на каждую участвующую яхту, позволяя болельщикам буквально почувствовать себя частью захватывающего действия вместе со своими любимыми олимпийцами. Для обеспечения высокого качества видео и бесперебойной связи в различных водных и погодных условиях потребовались месяцы исследований, разработок и испытаний в тесном сотрудничестве с OBS и Orange.

Партнерство Samsung с Олимпийскими играми имеет глубокие корни – от первой программы "Позвони домой", позволившей спортсменам связаться с семьями, до приложения Wireless Olympic Works, которое стало первым официальным мобильным сервисом Олимпийских игр. Компания также поставляла более 120 000 мобильных устройств спортсменам и персоналу с 1998 года. Теперь же Samsung вновь демонстрирует свою приверженность к передовым технологиям, стремясь сблизить болельщиков со спортсменами как никогда ранее.

#samsung #galaxy #олимпийские игры #париж 2024
Источник: news.samsung.com
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