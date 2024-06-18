Компания «Инферит», входящая в консорциум «Вычислительная техника», начала продажи собственных ноутбуков, собранных в Подмосковье из иностранных комплектующих. Новые модели позиционируются как отечественная альтернатива импортной электронике.

В условиях постоянно растущего интереса к отечественной электронике российские производители расширяют свои линейки продукции. Так, компания «Инферит», входящая в консорциум «Вычислительная техника», объявила о старте продаж собственных ноутбуков.

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Компания «Инферит», известная своими компьютерами, серверами и другой техникой, теперь представила на российском рынке собственную линейку ноутбуков. Новые модели, получившие названия Enox, Compact, Eclipse и Silver, собираются на производственной площадке в наукограде Фрязино Московской области.

По словам представителей «Инферита», мощность их завода в Особой экономической зоне «Исток» составляет 300 000 единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 000 компонентов — материнских плат, плат оперативной памяти. Таким образом, компания имеет возможность удовлетворять растущий спрос на отечественные ноутбуки.

Новые лэптопы оснащены 14-дюймовыми IPS-дисплеями, процессорами Intel Core i5 или i7, до 32 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD-накопителей. Кроме того, они могут комплектоваться как операционной системой Windows, так и Linux. Модель Eclipse отличается наличием сенсорного экрана.

Несмотря на то, что ноутбуки «Инферит» пока не входят в реестр отечественного оборудования Минпромторга, они позиционируются как альтернатива импортной электронике и призваны удовлетворить растущий спрос на российскую компьютерную технику.

Подробнее про каждую из моделей ноутбуков вы можете узнать здесь.