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Конец эпохи "нефтедоллара" – Саудовская Аравия разрывает ключевое соглашение с Вашингтоном
Саудовская Аравия приняла решение не продлевать 50-летнее соглашение с США о продаже нефти исключительно за доллары, открывая новую эру в мировой финансовой системе. Этот шаг существенно ослабит позиции американской валюты и значительно повлияет на весь глобальный экономический порядок.

В последние годы в мировой финансово-экономической системе происходят поистине революционные изменения. Одним из наиболее значимых событий в этом ряду стало решение Саудовской Аравии прекратить действие ключевого 50-летнего соглашения с США, касающегося продажи саудовской нефти исключительно за доллары. Этот шаг Эр-Рияда открывает новую веху в глобальных экономических и валютных отношениях, неизбежно ослабляя позиции американской валюты.

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Соглашение между Саудовской Аравией и США, подписанное в 1974 году, носило поистине фундаментальный характер. Оно обязывало саудитов продавать нефть только за доллары, что позволило США значительно укрепить статус своей национальной валюты как главной мировой резервной. В обмен Вашингтон обещал Эр-Рияду военную защиту и технологическую помощь.

Этот договор стал ключевым элементом формирования "нефтедолларовой" системы, которая обеспечивала доминирующее положение американской валюты в глобальной торговле. Но теперь саудиты отказались продлевать это соглашение. Как отмечают эксперты, этот шаг не стал неожиданностью – Эр-Рияд давно сигнализировал о своем стремлении к диверсификации валютных расчетов.

Причин для такого решения несколько. Во-первых, США имеют колоссальный государственный долг и постоянный дефицит бюджета и торгового баланса, что создает риски обесценивания доллара в долгосрочной перспективе. Во-вторых, Саудовская Аравия уже давно не является слабым региональным игроком, а превратилась в ключевого нефтяного экспортера, чей голос значим в рамках ОПЕК. В-третьих, Эр-Рияд весьма негативно воспринял антироссийские санкции и "милитаризацию" доллара Вашингтоном.

Теперь Саудовская Аравия может продавать свою нефть за любую валюту, включая юань, рубль, евро или даже криптовалюты вроде биткоина. Это серьезный удар по "нефтедолларовой" системе, которая на протяжении десятилетий обеспечивала глобальное превосходство американской валюты. Эксперты считают, что отказ Эр-Рияда от соглашения с США ускорит процесс деамериканизации мировой финансовой архитектуры, открывая новые возможности для БРИКС и других игроков, стремящихся к диверсификации валютной системы.

Решение Саудовской Аравии прекратить "нефтедолларовое" соглашение с США ознаменовало собой завершение важной эпохи в истории мировой финансовой системы. Это событие значительно ослабит глобальные позиции американской валюты, создавая новые вызовы для Вашингтона и открывая новые возможности для альтернативных центров силы.

#сша #доллар #нефть #брикс #саудовская аравия #опек
Источник: ria.ru
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