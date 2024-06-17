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По мнению Маска, в будущем люди перейдут на использование мозговых имплантов вместо смартфонов
Известный предприниматель Илон Маск сделал неожиданное заявление о будущем мобильных устройств. По его мнению, в ближайшее время люди полностью откажутся от использования смартфонов и перейдут на использование мозговых имплантатов для связи и взаимодействия с цифровым миром.

Илон Маск, известный своими смелыми и порой провокационными прогнозами о будущем технологий, сделал очередное громкое заявление. Основатель компаний Tesla и Neuralink уверен, что в скором времени люди полностью откажутся от использования смартфонов и перейдут на использование прямых нейроинтерфейсов для взаимодействия с цифровым миром.

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По словам Маска, в будущем не будет необходимости в мобильных устройствах, поскольку их функции будут интегрированы прямо в мозг человека с помощью имплантатов Neuralink. Бизнесмен отметил, что подобные нейроинтерфейсы позволят людям общаться, получать информацию и управлять различными устройствами силой мысли, без необходимости использования физических гаджетов.

Маск подчеркнул, что в будущем "не будет телефонов, только чипы Neuralink". Эту идею он высказал в ответ на сообщение пользователя социальной сети X (ранее Twitter), который поинтересовался, хотели бы подписчики установить себе в мозг интерфейс Neuralink.

Однако, не все пользователи социальных сетей разделяют оптимизм Маска относительно скорого отказа от смартфонов. Некоторые отмечают, что они не готовы имплантировать себе в мозг электронные чипы, если это не вызвано медицинской необходимостью. Другие задаются вопросом, а какой мир строит Маск, если люди будут постоянно подключены к нейроинтерфейсам.

Стоит отметить, что в январе этого года Maск сообщил, что его компания Neuralink успешно вживила первый имплантат одному из добровольцев, и он чувствует себя хорошо. Таким образом, технология, о которой говорит бизнесмен, уже начинает внедряться в реальность, что вызывает у многих неоднозначную реакцию.

#смартфоны #илон маск #neuralink #мозговые чипы
Источник: tass.ru
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