Концерн "Алмаз-Антей" готовится представить на выставке "Флот-2024" модернизированную версию турельной установки "Комар", которая теперь способна противостоять не только воздушным, но и морским беспилотным аппаратам. Обновленная система получила дополнительные ракеты и улучшенные технические характеристики.

Оборонная промышленность России продолжает совершенствовать свои технологии для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства. Концерн "Алмаз-Антей", известный своими разработками в сфере противовоздушной обороны, готовит к презентации новую версию турельной установки "Комар". Эта модернизированная система не только сохранила свою эффективность в борьбе с воздушными угрозами, но и получила дополнительные возможности для поражения морских беспилотных аппаратов.

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Концерн "Алмаз-Антей" представит на предстоящей выставке "Флот-2024" модернизированную версию турельной установки "Комар" - 3М47-03Э. Обновленная система отличается от предыдущей модели 3М47-01Э расширенным спектром поражаемых целей. Помимо ракеты 9М342 типа "Игла-С", которая использовалась в базовой версии, новая установка оснащена также ракетами 9М120-1 типа "Атака". Это позволяет "Комару" 3М47-03Э эффективно поражать не только воздушные, но и морские беспилотные аппараты.

Для обеспечения стабильного сопровождения целей и запуска ракет в морских условиях, конструкция "Комара" 3М47-03Э была дополнена системой гиростабилизации. Это нововведение позволяет адаптировать работу установки к специфике применения на морских платформах. Управление "Комаром" может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах, что повышает гибкость его использования.

Как отметил заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн, новая техника, разработанная предприятиями холдинга, отличается высокой надежностью, эффективностью и простотой эксплуатации при сохранении конкурентоспособности. "Наши изделия быстро достигают высоких результатов по сопровождению и применению любых типов средств воздушно-космической фазы", - подчеркнул он.

Модернизация турельной установки "Комар" позволяет расширить спектр ее применения, сделав ее универсальным средством противодействия как воздушным, так и морским беспилотным угрозам. Представление обновленной версии "Комара" на выставке "Флот-2024" привлечет внимание специалистов и потенциальных заказчиков, заинтересованных в современных системах противовоздушной и противокорабельной обороны.