Согласно опубликованным недавним спутниковым снимкам, на испытательном полигоне недалеко от Шанхая замечены макеты китайского беспилотного летательного аппарата GJ-11 Sharp Sword.

Стремительное развитие военных технологий в Китае привлекает пристальное внимание всего мира. Последние спутниковые снимки демонстрируют очередное многообещающее достижение Поднебесной – появление макетов секретного беспилотника GJ-11 Sharp Sword вблизи нового крупнотоннажного корабля. Эти неожиданные находки дают дополнительные свидетельства того, что данный дрон-невидимка может вскоре занять важное место в арсенале китайских военно-морских сил.

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The War Zone пишет, что согласно анализу спутниковых снимков, на тестовом полигоне на острове Чансин недалеко от Шанхая были обнаружены макеты китайского беспилотного летательного аппарата GJ-11 Sharp Sword. Это добавляет к растущему списку доказательств того, что этот малозаметный дрон или его производная версия должны стать частью будущих авиакрыльев китайских авианосцев и новейших крупнопалубных десантных кораблей.

Примечательно, что место размещения макетов располагается всего в паре километров от строительства первого образца нового, уникально большого китайского десантного корабля типа 076. По размерам и форме вышеупомянутые макеты дронов полностью соответствуют реальному беспилотнику GJ-11, что хорошо видно на спутниковых снимках. Согласно данным дополнительных спутниковых изображений, полученных от Planet Labs, похожие макеты GJ-11 находились там уже с прошлой осени, а строительство самой испытательной площадки началось только недавно.

Площадка имеет размеры около 123 метров в длину и 61 метр в ширину. На ней расположены три отдельных сооружения, одно из которых, вероятно, предназначено для части палубы авианосца либо десантного корабля. Также присутствует то, что может быть дефлектором реактивной струи.

Эти фото позволяют сделать вывод, что малозаметный GJ-11 Sharp Sword или его производная модель должны стать частью будущих авиакрыльев для китайских авианосцев и новейших крупнопалубных десантных кораблей. Интеграция таких технологий позволит значительно расширить разведывательные и ударные возможности ВМС Китая.