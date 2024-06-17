Компания-разработчик электромобилей "Атом" объявила о создании собственной платформы-агрегатора зарядных станций, которая обещает упростить и усовершенствовать процесс зарядки электрокаров. Платформа предоставит пользователям широкий функционал, включая поиск, бронирование и оплату зарядных сессий.

В эпоху стремительного развития рынка электрических транспортных средств вопрос создания удобной и доступной инфраструктуры для зарядки становится ключевым фактором, определяющим популярность и успех электромобилей. Именно этой задаче и решила посвятить свои усилия компания "Атом" – разработчик перспективных электрокаров.

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Компания "Атом" объявила о разработке собственной цифровой платформы-агрегатора, которая значительно упростит и оптимизирует процесс заряда аккумуляторов электромобилей. Новая платформа будет представлять собой единый интерфейс, через который пользователи смогут получать полную информацию о доступных зарядных станциях, их характеристиках и статусе.

Функциональность платформы обещает стать весьма широкой и удобной для владельцев электрокаров. Пользователи смогут не только находить ближайшие зарядные станции, но и бронировать места для зарядки, задавать параметры сессии и производить оплату. Вся необходимая информация будет отображаться на бортовом дисплее автомобиля, а также в мобильном приложении. Это позволит существенно упростить и ускорить весь процесс, избавив владельцев электрокаров от необходимости использовать множество разрозненных приложений.

Руководитель направления зарядной инфраструктуры в "Атоме" Владислав Бушуев подчеркнул, что одна из ключевых задач компании – "обеспечить успешную зарядную сессию" за счет тесной интеграции и "договоренности" между электромобилем и зарядной станцией. Для этого в рамках платформы будет реализован унифицированный метод авторизации и единый платежный шлюз.

Хотя сейчас платформа создается преимущественно для нужд самого бренда "Атом", в перспективе не исключается возможность предоставления ее в качестве отдельного продукта для использования другими автопроизводителями. Кроме того, "Атом" анонсировал разработку и тестирование сервиса "Заряд Атома", который будет предлагать комплексные услуги по оснащению собственников электрокаров персональными зарядными станциями.

Компания "Атом" стремится предложить владельцам электромобилей максимально удобную и интегрированную экосистему для зарядки, упрощая повседневный опыт эксплуатации "зеленого" транспорта. Запуск новой платформы-агрегатора запланирован на 2025 год.