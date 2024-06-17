Популярный сервис частных объявлений "Авито" представил новую функцию, которая позволит покупателям детальнее ознакомиться с товарами и услугами без необходимости личной встречи. Теперь пользователи могут запросить онлайн-показ выбранного объявления прямо из мобильного приложения.

В эпоху развития технологий и роста популярности онлайн-шопинга, покупатели все чаще стремятся максимально детально ознакомиться с товарами и услугами, не выходя из дома. Чтобы удовлетворить этот запрос, сервис частных объявлений "Авито" запустил новую функцию онлайн-показов.

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Теперь пользователи "Авито" могут не только изучать фотографии интересующих их товаров и услуг, но и запросить онлайн-показ с помощью видеосвязи. Эта возможность доступна в категориях "Недвижимость", "Товары", "Транспорт" и некоторых объявлениях "Услуг".

Для продавцов онлайн-показ является удобным инструментом презентации своих предложений. При публикации объявления они могут включить эту функцию, после чего в объявлении появится специальная кнопка "Запросить онлайн-показ". Когда покупатель нажимает на эту кнопку, продавец получает уведомление и может подтвердить запрос, начав видеозвонок.

Как говорит руководитель коммуникационных продуктов "Авито" Евгений Троицкий, "Мы внедрили онлайн-показы, чтобы создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок. Теперь пользователи могут обсудить детали, не покидая приложение и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр и позволяет лучше рассмотреть товар по сравнению с фотографиями".

Новая функция "Авито" призвана сделать процесс покупки и продажи более удобным и комфортным как для продавцов, так и для покупателей.