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Banana стала хитом в Steam, опередив Counter-Strike 2 по числу игроков
Новая бесплатная игра-кликер Banana меньше чем за сутки взлетела на первое место в Steam по количеству одновременных игроков, обойдя таких гигантов, как Counter-Strike 2 и Dota 2.

Невероятный взлет новой бесплатной игры Banana на вершину Steam смог удивить игровое сообщество. Эта простая игра-кликер, в которой нужно нажимать на виртуальные бананы, смогла всего за несколько часов превзойти по числу игроков таких гигантов индустрии, как Counter-Strike 2 и Dota 2.

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Сегодня ночью число одновременных игроков в Banana превысило количество игроков Counter-Strike 2. На данный момент ситуация изменилась: количество игроков в Banana достигло 850 тысяч, в то время как у Counter-Strike 2 – лидера киберспортивной сцены – этот показатель составил 980 тысяч. Dota 2, занимающая третье место, отстает от Banana более чем в два раза. Игроки активно "хлопают" бананы, чтобы получать новые и выбивать из них ценные предметы, которые можно продать на торговой площадке. "Мы просто в шоке от такой ошеломительной популярности нашей игры. Это невероятный успех, который мы даже не могли себе представить", – прокомментировали разработчики Banana.

Все подробности об этой игре вы можете узнать, перейдя в Steam.

#steam #видеоигры
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