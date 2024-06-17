Китайская компания Xpeng Motors провела успешный первый полет своего нового летающего автомобиля Voyager X2 в экономической зоне международного аэропорта Пекин Дасин.

Китайская компания Xpeng Motors, известная своими инновационными электрическими автомобилями, продолжает удивлять мир, представив на этот раз свой самый амбициозный проект – летающий автомобиль Voyager X2. И совсем недавно, 16 июня, этот передовой летательный аппарат совершил свой первый успешный полет в экономической зоне международного аэропорта Пекин Дасин.

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Xpeng Motors, уже несколько лет работает над разработкой своих летающих автомобилей. Voyager X2 — это полностью электрический пилотируемый летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL), который способен летать на высоте до 1000 метров со скоростью 130 км/ч и временем полёта до 25 минут.

Особенность Voyager X2 в том, что он оснащён как ручным, так и автоматическим режимами управления. Это позволяет пассажирам, не имеющим специальных навыков пилотирования, совершать безопасные и комфортные полёты, просто нажав кнопку. Автомобиль автоматически спланирует маршрут и выполнит все манёвры.

Помимо Voyager X2, Xpeng также разрабатывает другие модели летающих автомобилей, включая Land Aircraft Carrier – гибридный летательный аппарат, который сочетает в себе колёсное шасси и воздушный модуль. Он будет доступен для предзаказа в 4 квартале 2024 года, а серийное производство планируется начать в 4 квартале 2025 года.