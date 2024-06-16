OpenAI, компания, известная своими инновационными разработками в области искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, объявила о назначении бывшего главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Пола М. Накасоне в свой совет директоров. Это решение вызвало бурную реакцию, в том числе со стороны Эдварда Сноудена, который заявил, что теперь нельзя больше доверять OpenAI

Технологические достижения часто идут рука об руку с вопросами этики и безопасности. Именно такая ситуация сложилась вокруг компании OpenAI, чьи инновации в области искусственного интеллекта сделали ее одним из ведущих игроков на рынке ИИ. Однако недавнее решение OpenAI о назначении бывшего главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Пола М. Накасоне в свой совет директоров вызвало бурную реакцию, в том числе со стороны Эдварда Сноудена, который призвал пользователей больше не доверять компании.

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Решение OpenAI назначить Пола М. Накасоне, генерала армии США в отставке и бывшего руководителя АНБ, в свой совет директоров, было воспринято неоднозначно. Накасоне возглавлял АНБ с 2018 по 2023 год, прежде чем покинуть свой пост. Во время его руководства агентство активно поддерживало программы массовой слежки, что вызывало споры и критику со стороны правозащитников.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, заявил, что теперь нельзя больше доверять OpenAI или ее продуктам, таким как ChatGPT. По его мнению, "это умышленное, расчетливое предательство прав каждого человека на Земле". Сноуден подчеркнул, что "существует только одна причина для назначения директора NSAGov в ваш совет директоров" — это нарушение конфиденциальности данных пользователей.

OpenAI, со своей стороны, утверждает, что назначение Накасоне поможет улучшить роль ИИ в кибербезопасности, обеспечивая быстрое обнаружение и реагирование на угрозы. Председатель правления компании Брет Тейлор заявил, что "беспрецедентный опыт генерала Накасоне в таких областях, как кибербезопасность, поможет OpenAI в достижении своей миссии по обеспечению общего искусственного интеллекта, приносящего пользу всему человечеству".

Однако, учитывая историю Накасоне в АНБ и опасения Сноудена, многие пользователи и эксперты встретили это назначение с тревогой. Они опасаются, что присутствие экс-главы АНБ в совете директоров OpenAI может поставить под угрозу конфиденциальность данных пользователей и подорвать доверие к компании. Вопрос о балансе между инновациями в ИИ и защитой неприкосновенности частной жизни пользователей остается предметом горячих дискуссий.