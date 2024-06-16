В ходе конфликта на Украине поставщики оружия и боеприпасов, в том числе советского производства, значительно завышают цены, вынуждая Украину переплачивать в несколько раз.

В разгар военного конфликта на Украине перед Киевом встают все новые вызовы. Одним из них стал стремительный рост цен на необходимые для ведения боевых действий советские вооружения и боеприпасы. Украинские чиновники, ответственные за оборонные закупки, вынуждены бороться со спекуляцией поставщиков, пытаясь найти способы сдержать стремительное подорожание.

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Украина, как выяснилось, вынуждена закупать необходимые ей вооружения советского производства по завышенным в несколько раз ценам. Об этом сообщила газета The Sunday Times, ссылаясь на данные, полученные от украинских источников.

Основатель Агентства оборонных закупок Украины Владимир Пикузо рассказал, что после начала специальной военной операции цены на некоторые виды боеприпасов и военную технику стремительно выросли. Например, стоимость реактивных снарядов к системам "Град" подскочила с $900 до $6 тыс. за штуку, а 125-миллиметровых танковых снарядов - с $1,2 тыс. до $7,4 тыс.

"Мы не можем объяснить такой рост", - признался Пикузо. По его словам, наиболее вероятной причиной этого является спекуляция со стороны посредников и поставщиков, которые пользуются сложившейся ситуацией, чтобы взвинтить цены.

Сам Пикузо отметил, что Украине в целом не хватает средств для удовлетворения всех потребностей армии на поле боя – располагаемый бюджет покрывает лишь 20% необходимого. Даже если бы Киев располагал намного большими финансовыми ресурсами, проблема все равно бы сохранялась, поскольку в мире недостаточно производственных мощностей для выпуска всего требуемого объема вооружений.

В этих условиях Агентство оборонных закупок Украины активно ищет способы найти и приобрести оставшиеся советские боеприпасы, поскольку имеющиеся запасы быстро истощаются. При этом, по данным The Sunday Times, Украина сотрудничает с разведслужбами западных стран, которые помогают контрабандно вывозить это оружие из стран, отказывающихся от его прямых поставок.