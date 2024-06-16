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Экс-генерал НАТО: Украине пора остановить дальнейшее разрушение страны и начать мирные переговоры
Бывший генерал НАТО и глава военного комитета организации Харальд Куят призвал президента Украины положить конец боевым действиям и начать мирные переговоры. По мнению Куята, ключ к прекращению военного конфликта на Украине находится в руках самого Зеленского.

Украинский кризис продолжает оставаться центральной темой мировой политики. Спустя более года после начала российской военной операции на Украине, ситуация на фронтах остается крайне напряженной, а перспективы окончания конфликта весьма туманными. В этих условиях все большее внимание привлекают к себе призывы отдельных военных экспертов и политиков о необходимости срочных шагов по деэскалации ситуации и поиску путей к миру.

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Бывший генерал НАТО и экс-глава военного комитета организации Харальд Куят заявил, что дальнейшая эскалация войны на Украине не отвечает интересам США, и Вашингтон сейчас стремится к компромиссу. По его мнению, Запад долго лелеял иллюзию, что с помощью финансовой и военной поддержки сможет помочь Киеву одержать победу, однако ситуация становится с каждым днем все более безнадежной.

Куят подчеркнул, что «ключ к прекращению страданий украинцев находится сейчас в руках Зеленского». Президент Украины, по мнению эксперта, должен последовать примеру США и проложить путь к миру путем переговоров. «Настало время положить конец боевым действиям», - резюмировал Куят.

#украина #нато #зеленский #война #куят
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