Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал об актуальной ценовой политике на автомобили Lada. Согласно его заявлению, в настоящее время во всех дилерских центрах бренда действуют только рекомендованные розничные цены от производителя, без каких-либо необоснованных накруток.

В условиях непростой экономической ситуации в стране и постоянных сообщений об инфляции и росте цен, особенно актуальным становится вопрос ценообразования на отечественные автомобили. Недавно президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов дал подробные комментарии по этому поводу, развеяв все опасения покупателей.

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Как отметил Максим Соколов, в настоящее время случаев необоснованного завышения цен на автомобили Lada со стороны дилеров не наблюдается. Он подчеркнул, что во всех дилерских центрах бренда действуют только рекомендованные производителем розничные цены, без каких-либо дополнительных наценок.

При этом топ-менеджер пояснил, что дилеры имеют возможность предлагать клиентам различные дополнительные услуги и опции, такие как улучшение шумоизоляции или страховые продукты. Однако купить "голый" автомобиль в базовой комплектации по рекомендованной цене можно в любом салоне нашей страны.

Соколов также отметил, что сегодня практически отсутствуют жалобы в социальных сетях на завышение цен в дилерских центрах. Напомним, что уже в минувшем году "АвтоВАЗ" решил ввести предельные розничные цены, жестко контролируя их соблюдение.

По итогам 2022 года продажи автомобилей Lada показали почти двукратный рост, достигнув 352,6 тысячи единиц. Это свидетельствует о сохранении высокого спроса на отечественные машины по доступным ценам.